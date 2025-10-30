宇宙人重塑梁靜茹〈彩虹〉 注入「都會大人系」孤獨感

金曲樂團宇宙人改編天后梁靜茹發行逾25年的經典情歌〈彩虹〉。（圖／滾石提供）

滾石唱片重量級企劃《滾石撞樂隊2》持續打造跨世代音樂火花，31日將推出金曲樂團宇宙人改編天后梁靜茹發行逾25年的經典情歌〈彩虹〉，為這首傳奇作品注入標誌性的「都會大人系」孤獨感氛圍。

〈彩虹〉不僅是梁靜茹的經典，更是她與五月天合作的起點，主唱阿信曾回憶，當年五月天以「業餘隊」身分獲得寫歌機會，在簡陋的環境中完成這首歌，笑稱聽見梁靜茹配唱猶如「邋遢鬼聽見天使的歌聲」。這段青春相遇，開啟了後續〈燕尾蝶〉、〈寧夏〉等經典。

宇宙人主唱小玉透露，這次改編希望介於梁靜茹的脆弱與五月天的華麗之間，保有詩意的同時，加入宇宙人的成熟語彙，「最後成果有點像回不去的某段青春。」吉他手阿奎也提到：「五月天的編曲早已深深烙印在我腦海，這次特別用吉他模擬弦樂與合音的旋律線。」

宇宙人將原曲的失落感轉化為更具內省的孤獨特質。他們邀請國際級混音師操刀，貝斯手方Q透露編曲以小玉的鋼琴為主導，節奏組更特別赴日本同步錄音，以捕捉最直接的演奏反應。此外，更邀來演奏家許郁瑛參與鋼琴彈奏，完美契合歌曲的孤寂情緒。

