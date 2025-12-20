宇宙人開唱「鬧心結」？ 大咖女神降臨三人當場爭寵

金曲樂團宇宙人於今（20）日晚間四度攻蛋，舉辦《α：回到未來1986》演唱會。現場以百公尺全透屏沉浸式巨型螢幕與「宇宙環狀飛碟」打造未來感，更邀請到金馬影后李心潔跨海力挺，甚至曝光三人之間暗藏「心結」！

宇宙人演唱會歷來有邀請女神嘉賓的傳統，這次終於請到影視歌三棲的李心潔。在唱完〈你的樣子〉後，〈愛錯〉旋律一下，李心潔從升降台緩緩現身，瞬間將氣氛帶往高潮。她感性表示，這次為了宇宙人特地從馬來西亞飛抵台北，也終於圓夢，第一次站在台北小巨蛋的舞台上唱歌。

李心潔笑問宇宙人：「很好奇我們沒有什麼交集，怎麼會想邀我當嘉賓？」小玉直接爆料：「因為阿奎喜歡你很久了！」阿奎坦言，曾在台東同場演出時緊張到不行，心想「怎麼辦？李心潔是不是會在後台聽到我們唱歌？！」三人當時更在她演唱時特地到台下當聽眾，沉浸享受她的歌聲，讓李心潔直呼受寵若驚。

宇宙人20日晚間在台北小巨蛋舉行「α：回到未來1986」演唱會。（圖／小娛樂）

談到這次演唱會最想合唱的歌曲，小玉透露喜歡的歌曲太多了，其中一首是他很想唱的歌曲〈裙擺搖搖〉，李心潔立刻妙回：「今天穿這樣不合格，唱這首歌需要穿蓬蓬的小花裙。」話一說完，竟現場變出一條碎花裙擺讓小玉穿上，兩人清唱一段〈裙擺搖搖〉，全場歌迷隨著節奏一起搖擺。

女神李心潔到來，也讓宇宙人自爆三人互相爭寵，爆出有「心結」。小玉笑說：「我們都很喜歡妳，妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔』？」方Q也笑說想要體驗跟小玉之間有「心潔」，三人爭寵橋段笑翻全場。隨後宇宙人與李心潔合唱〈謝謝你的愛〉，更重新改編加入〈如果我們還在一起〉，掀起萬人大合唱的動人時刻。

演唱會由經典曲目〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉揭幕。為了延伸「α」未來感舞台，宇宙人與粉絲零距離互動，帶領歌迷穿梭回1986年的純粹時光。

宇宙人在音樂圈的好人緣從場外的祝賀花籃可見一斑。同門樂團告五人在花籃上逗趣寫道：「學長們好，你們回到未來1986，我們還沒出生，沒辦法當嘉賓，可惜了。」引發路過粉絲會心一笑。而由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文組成的「地球老少女」也感性祝賀，希望能跟著宇宙人一起到「藍色的夢裡」開心跳舞。

受到昨日北捷攻擊事件影響，小巨蛋現場的維安規格明顯升級。警方派遣特勤人員持長槍在廣場與入口處布署重兵，嚴格巡邏以確保萬名觀眾與藝人的安全。雖然氣氛因維安顯得嚴肅，但場外的「回到未來電話亭」與「宇宙唱片行」打卡點依然擠滿粉絲，共同享受音樂帶來的勇氣與力量。

