宇宙人開唱鬧心結 3人為李心潔狂爭寵

宇宙人開唱，小巨蛋門口可見警方持長槍站崗維安。（黃雯犀攝）

「金曲樂團」宇宙人4度登蛋，20日在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來1986 」演唱會，邀請在夯劇《回魂計》展現精湛演技的「金馬影后」李心潔助陣，唱完〈你的樣子〉後，〈愛錯〉旋律響起，李心潔從升降台驚喜現身，引爆全場尖叫，宇宙人3名成員更當場表白爭寵「鬧心結」。

李心潔表示，她首次站上小巨蛋舞台，心情開心，但好奇問宇宙人：「為什麼邀我當嘉賓？」小玉爆料「阿奎很喜歡妳」。阿奎也坦言，曾在台東跟李心潔同場演出，當時特別緊張也更賣力表演，希望可以被李心潔看到，有一天能邀請她當嘉賓。

接著小玉自爆也很喜歡李心潔，笑說：「妳站在我跟阿奎中間，代表我們之間有『心潔』（諧音心結）。」方Ｑ竟也加入爭寵行列，說要把李心潔圍起來，代表3個人有心結，逗得李心潔燦笑：「今天是你們表白大會。」她直言，接到邀約時「其實沒有考慮」，因為宇宙人的音樂很溫暖、很療癒、很帥，小玉聽了超嗨：「被妳說帥很爽。」

談到這次最想合唱的歌曲，小玉說他很想唱〈裙擺搖搖〉，李心潔立刻妙回「唱這首歌一定要穿花裙子」，說完當場拿出她從馬來西亞帶來的碎花裙，幫小玉穿上，小玉笑問：「好看嗎？」然後如願跟李心潔清唱了一段這首歌，全場歡笑聲不斷。

宇宙人時隔1年再攻蛋，不僅延續氣勢磅礡、長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及極具未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台，更加碼打造「α」未來延伸舞台。昨一開場帶來輕快歌曲〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈那你呢〉炒熱氣氛，唱完小玉嗨喊：「讓我聽一下你們穿越時間、空間的尖叫聲！」他也大讚粉絲是電池。

小玉也帶領全場粉絲把手慢慢舉起來再放下，再連做3次深呼吸，他溫柔地說：「忘記這1年發生的壞事，把你的思緒交給宇宙人，隨音樂擺動，把你的身體交給下一首歌〈藍色的你〉。」