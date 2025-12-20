宇宙人開唱！超大咖天后驚喜現身小巨蛋 上台獻唱經典歌全嗨翻

記者鄭尹翔／台北報導

金曲樂團宇宙人於20日再度登上台北小巨蛋，舉辦【vivo x 宇宙人《α：回到未來1986》台北小巨蛋演唱會】2.0 升級版，這也是他們第四度攻蛋。演唱會驚喜連連，其中最受矚目的亮點之一，便是重磅邀請女神李心潔擔任演唱會嘉賓，首度站上小巨蛋舞台，瞬間引爆全場萬名歌迷熱烈歡呼。

宇宙人邀請李心潔擔任演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

宇宙人邀請李心潔擔任演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

演唱會延續氣勢磅礡的百公尺全透屏沉浸式巨型 LED 螢幕，以及極具未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台設計，更加碼打造「α」未來延伸舞台，讓宇宙人與歌迷零距離互動。團員火力全開，一口氣帶來 33 首歌曲，現場宛如一場宇宙派對，震天尖叫聲不斷。

廣告 廣告

當〈你的樣子〉唱畢，熟悉旋律〈愛錯〉驟然響起，李心潔自升降台緩緩現身，全場瞬間沸騰。她感性表示：「謝謝宇宙人，讓我第一次站在小巨蛋的舞台上！」並好奇詢問邀約原因，小玉則笑著爆料：「因為有人很喜歡你！」當場點名阿奎，讓他害羞不已。

阿奎也坦言，幾個月前曾與李心潔在台東同場演出，緊張到不行，甚至特地到台下當觀眾欣賞她的演出。三人互動笑料不斷，小玉更打趣表示李心潔站在他與阿奎中間，「是不是代表我們之間有『心潔』？」方Q也加入爭寵行列，逗得全場大笑。

合唱橋段同樣誠意滿滿，李心潔現場「變出」碎花裙擺，讓小玉穿上清唱〈裙擺搖搖〉，全場隨節奏搖擺，甜度爆表。隨後雙方合唱〈謝謝你的愛〉，並重新改編加入〈如果我們還在一起〉，掀起萬人大合唱的感動時刻。李心潔也表示，期待未來能與宇宙人有更多音樂合作，並給予宙友滿分評價，為這場演唱會留下難忘回憶。

更多三立新聞網報導

蕭亞軒真的回來了！唱跨年演唱會陪粉絲 官宣時間地點

正妹大胃王遭詐騙！存款被挖空吃廚餘度日 苦攢萬元學費全變泡影

李玟真正死因非輕生？疑慘遭外傭飲料下毒 嘔吐物嗆入肺部導致窒息

陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像

