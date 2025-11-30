宇宙人開睡衣趴台下全女生！全員臉紅：是不寧靜的夜

宇宙人日前現身「不眠夜睡衣派對」演出。（相信音樂提供）

宇宙人日前現身「不眠夜睡衣派對」，派對現場以滿滿復古質感佈置，宛如一秒「回到未來1986」，宇宙人分享：「第一次演出台下全部都穿著睡衣，太酷了。希望今晚大家都能享受這場不寧靜的夜。」方Q更笑稱一踏進派對就被嚇到，因為全場幾乎都是女生，讓他瞬間害羞到不行，「原來這就是理工科女生的視角、萬綠從中一點紅的感覺。」

宇宙人在活動上獻唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉，以及近百萬點擊新歌〈不曾寧靜的夜〉，帶領全場觀眾隨著旋律搖擺，一起度過這個越夜越美、越Chill越醒的睡衣之夜。看到台下歌迷全都穿著睡衣，宇宙人笑稱：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在現場。」談到睡衣派對經驗，他們也坦言雖然沒真正參加過，但每一次站上舞台，都像置身萬人派對，「今年底我們也要在小巨蛋辦一場最大的派對。」並透露3人正為小巨蛋演唱會積極練團中。

廣告 廣告

說到團內的「秒睡王」，團員一致票投小玉與阿奎，阿奎因跟著小孩作息都非常早睡，現在反而擔心：「我最怕在演唱會上睡著！」他笑說，平常8、9點就睡了，「若小巨蛋演出慢歌太陶醉，很怕真的一不小心睡著，只能逼自己集中精神。」方Q則爆料：「以前練團時，小玉可以直接睡在地板，旁邊有人彈吉他也不會醒。」小玉也承認曾在公園聊天聊到睡著，而新晉二寶爸阿奎也說：「每天練團、顧小孩，累到可以隨時睡著。」他還笑說，如果團員失眠，「歡迎來我家顧小孩，保證很好睡。」宇宙人「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」將於12月20日登場，尚有零星票券販售中。

更多中時新聞網報導

宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像

0-2歲視障兒 早療平台開天窗

王誌成一畫入魂