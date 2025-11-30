宇宙人開睡衣趴！全場幾乎都女生⋯團員害羞「隨時能直接睡著」

宇宙人將於12月20日重返台北小巨蛋開唱，最近正全力投入練團的他們，仍抽空現身「不眠夜睡衣派對」與粉絲互動，方Q笑稱一踏進派對就被嚇到，因為全場幾乎都是女生，讓他瞬間害羞到不行，「原來這就是理工科女生的視角、萬綠從中一點紅的感覺！」

活動上宇宙人接連獻唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉、〈不曾寧靜的夜〉，帶領全場觀眾隨著旋律搖擺。看到台下歌迷全都穿著睡衣，宇宙人笑稱：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在現場。」

說到團內的「秒睡王」，團員一致票投小玉與阿奎，阿奎因跟著小孩作息都非常早睡，現在反而擔心會在演唱會上睡著。他笑說，平常八、九點就睡了，擔心演唱會上慢歌太陶醉，「很怕真的一不小心睡著，只能逼自己集中精神。」方Q則爆料：「以前練團時，小玉可以直接睡在地板，旁邊有人彈吉他也不會醒。」小玉也承認曾在公園聊天聊到睡著。

宇宙人備戰小巨蛋演唱會。（圖／相信音樂提供）

此外，三人也公開各自的失眠救星，小玉是抗噪耳機重度使用者，「每天都會開抗噪，不聽音樂，不然會覺得在工作。」白噪音他也試過，但完全沒用。方Q則是很需要蒸氣眼罩，「熱熱的很放鬆」，他還曾買過能模擬日光的高科技眼罩，連起床時間都是App計算，非常注重睡眠健康。至於新晉二寶爸阿奎則完全沒失眠困擾，「每天練團、顧小孩，累到可以隨時睡著。」他還笑說，如果團員失眠，「歡迎來我家顧小孩，保證很好睡。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導