宇宙人開睡衣趴 小玉阿奎當秒睡王

金曲樂團宇宙人日前現身「不眠夜睡衣派對」，宇宙人分享：「第一次演出台下全部都穿著睡衣，太酷了。」表示希望大家都能享受這場不寧靜的夜，方Q笑稱全場幾乎都是女生，讓他害羞到不行，「原來這就是理工科女生的視角、萬綠叢中一點紅的感覺。」

宇宙人當晚接連演唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉、〈不曾寧靜的夜〉，看到台下粉絲舒服到像準備「原地入睡」，團員笑說：「大家真的太放鬆了，像是隨時可以蓋棉被睡著。」

聊到團內的「秒睡王」，團員一致票投小玉與阿奎。身為新手二寶爸的阿奎因跟著小孩作息，晚上8、9點就倒，「最怕慢歌唱到太陶醉會睡著，只能逼自己專注。」阿奎笑稱：「每天練團、顧小孩累到隨時能睡。如果誰失眠，歡迎來我家顧小孩，保證很好睡。」

方Q更爆料：「以前練團時，小玉直接睡在地板，旁邊有人彈吉他也叫不醒。」小玉也自爆曾在公園聊天聊到睡著；結束演出後，3人也透露正為12月20日的小巨蛋演出積極彩排中。