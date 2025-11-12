宇宙人預告致電歌迷「不是詐騙」 方Q曾慘被盜刷十幾萬急報警
金曲樂團宇宙人將於12月20日（六）登上台北小巨蛋，舉辦「vivo x宇宙人α：回到未來1986」演唱會，主視覺以「電話亭」象徵過去、現在與未來的時空交會，邀請歌迷穿越青春、重溫最純粹的音樂感動。宇宙人特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於明（13日）晚8點在節目中無預警Call Out給幸運歌迷。團員事前沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑著預告：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」
面對即將登場的「Call Out電話亭」互動，宇宙人既期待又緊張，甚至開始預演「被誤會」的情境。小玉打趣表示：「如果對方接起來大罵我們是『詐騙』，我就直接唱歌給他聽，證明我們自己，不過對方可能會更懷疑說：『不要用AI聲音騙人！』」方Q也笑回若被掛電話，「我會稱讚他很有危機意識。」阿奎則笑說，宇宙友一向腦洞大開，「除了點歌、許願，我更期待他們會說出什麼驚人金句。」
現實生活中詐騙集團猖獗，近期聽聞太多風風火火的詐騙案件，讓三人也回想起親身經歷！方Q坦言自己真的曾被騙過：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團。」小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，他也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪他們聊一下，看看最新的劇本寫得如何。
此次小巨蛋演唱會不僅是宇宙人音樂歷程的延伸，更象徵一次與粉絲共同穿越時空的旅程，除了演唱會，宇宙人近期推出兩首全新單曲〈不曾寧靜的夜〉與〈彩虹〉強勢橫掃串流榜單、話題熱度居高不下。
