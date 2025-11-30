「宇宙人」睡衣超Chill開唱暖身小巨蛋 阿奎、小玉爭奪秒睡王
金曲樂團宇宙人的小巨蛋演唱會將於12月20日登場，已進入最後倒數 20 天，為了替演唱會暖身，三位團員特地從繁忙的練團行程中抽身，現身一場別開生面的「不眠夜睡衣派對」，以最 Chill 的姿態呼應他們近百萬點擊的新歌〈不曾寧靜的夜〉。
派對現場以復古質感布置，一秒將大家拉回「回到未來 1986」的年代。宇宙人表示，這是他們第一次見到台下觀眾全都穿著睡衣，直呼「太酷了！」並希望大家能盡情享受這個「不寧靜的夜」。貝斯手方 Q 則笑稱自己一進場就被嚇到，因為全場幾乎都是女生，讓他瞬間感到害羞。
宇宙人在活動上接連獻唱了〈你的樣子〉、〈藍色的你〉以及〈不曾寧靜的夜〉，帶領全場隨著音樂搖擺，看到歌迷極度放鬆的睡衣造型，他們笑稱大家「好像隨時都能直接睡在現場！」雖然團員們都坦言從未真正參加過睡衣派對，但他們強調每一次站上舞台都如同置身萬人派對，「今年底我們也要在小巨蛋辦一場最大的派對！」
談及團內的「秒睡王」，團員一致票投小玉與阿奎，。其中，新晉二寶爸阿奎因跟著小孩作息而早睡，現在反而開玩笑擔心：「我最怕在演唱會上睡著！」他笑說自己平常8、9點就睡了，如果小巨蛋的慢歌太過陶醉，很怕會不小心睡著，只能逼自己集中精神。方 Q 則爆料，以前練團時，「小玉可以直接睡在地板，旁邊有人彈吉他也不會醒」，小玉也承認曾有在公園聊天聊到睡著的經驗。
為了嗨爆這個不寧靜的夜晚，三人也公開各自的失眠救星。小玉是抗噪耳機的重度使用者，習慣開啟抗噪但不聽音樂，避免感覺像在工作。方 Q 則是蒸氣眼罩的愛用者，認為「熱熱的很放鬆」，他還曾購入高科技眼罩來模擬日光喚醒，相當注重睡眠健康。而阿奎因為每天練團、顧小孩，完全沒有失眠困擾，累到可以隨時睡著，他還幽默地向失眠團員喊話：「歡迎來我家顧小孩，保證很好睡！」
宇宙人透過這次派對將〈不曾寧靜的夜〉的深夜能量，化為最自然、真實的互動。在演唱會前，歌迷可把握宇宙人Ｘ詹記西門大世界「回到未來電話亭秘密基地」打卡點，限時開放至 12 月 17 日。尚有零星票券販售中，想參與這場最大派對的歌迷敬請把握最後購票機會。
