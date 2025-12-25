宇宙人、Tizzy Bac、告五人、麋先生耶誕送暖 齊聚彰基為醫護加油
宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生四組超人氣樂團，於12月23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，在滿檔行程中抽空以音樂送暖，向長年守在第一線的醫護人員致上感謝，也為耶誕時節注入溫柔而真實的力量。
剛完成「vivo x 宇宙人［α：回到未來1986］台北小巨蛋演唱會」的宇宙人馬不停蹄南下，接連帶來〈陪我玩〉〈那你呢〉掀起千人大合唱。阿奎感性表示身邊有不少醫護朋友，深知大家的辛苦，方Q也希望音樂能替醫護夥伴充電。小玉則分享母親是護理師的成長回憶，談到夜班與醫院日常，真誠心意讓不少人紅了眼眶。宇宙人接下來也將現身台中「2026包你發麗寶跨年演唱會」與桃園「2026桃園ON AIR跨年晚會」。
Tizzy Bac以〈矛盾仔的春天〉揭開演出序幕，接連演唱〈我又再度依戀上昨天〉〈You’ll See〉，情緒層層堆疊，為現場鋪陳細膩氛圍。適逢耶誕節，他們也特別準備應景曲目，並分享在人生不同階段都曾在醫院被醫護人員的專業與溫暖接住，那份力量至今難忘，最後以〈The River〉送上祝福。Tizzy Bac也將於12月26日前往深圳、12月28日於上海舉辦「說出我的名字」巡迴演唱會。
告五人一登場便以〈帶我去找夜生活〉〈我想要佔據你〉〈愛人錯過〉點燃全場，團員開心祝福大家耶誕快樂。哲謙笑說看到大家跟著音樂釋放壓力，自己也很想一起跳，犬青則幽默詢問落枕該看哪一科，引來各科室熱烈回應。安可曲〈好不容易〉將氣氛推向高潮。麋先生則於24日平安夜接力登場，從〈壞蛋〉〈去飛翔〉唱到〈嗜愛動物〉，並深情致敬醫護人員是努力為世界擋下傷痛的人，感動全場，加碼安可〈長成什麼樣子算愛情〉。麋先生接下來將帶著《馬戲團運動》世界巡迴演唱會前進東京，也將現身高雄與台中跨年舞台，繼續以音樂陪伴大家迎向新一年。
