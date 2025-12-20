宇宙人4度攻蛋開唱！唱到一半「大咖女神」衝上台 驚爆3人有心結

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

宇宙人相個一年於今（20）日四度登上台北小巨蛋舉行「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」全面升級2.0版，還邀來女神李心潔擔任嘉賓，現場開起「心結」的玩笑，3人爭寵的模樣逗樂全場。

宇宙人四度攻蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

宇宙人以歌曲〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉等曲為演唱會拉開序幕，〈等你呢〉一曲唱畢，小玉向歌迷打招呼，「哈囉大家好，小巨蛋，我們是宇宙人，讓我們聽一下穿越時間與空間的尖叫聲！ 非常好，因為今天是小巨蛋是一個巨大的時光機，時光機運轉需要能量，就是演唱會，演唱會結束你們會累很正常，謝謝各位電池的貢獻。」接著要歌迷把手舉起來，跟著他一起深呼吸、閉上眼睛，「忘記這一年發生的壞事，心有點累沒有關係，把你們的思緒交給宇宙人。」

宇宙人每回登蛋都邀來女神，這次邀來在戲劇女神李心潔助陣，一登台就讓眾人「回魂」，宇宙人唱完〈你的樣子〉，熟悉旋律〈愛錯〉驟然響起，李心潔自升降台緩緩現身，合作結束，李心潔開心的說：「大家好！我今天晚上非常開心，我要謝謝宇宙人的邀請，讓我第一次站在小巨蛋舞台上！」她透露是特別為了宇宙人從馬來西亞飛過來，「我很好奇，所以來現場問為什麼（請我當嘉賓）？」小玉當場意有所指的爆料：「有人很喜歡妳！」

阿奎害羞承認，因為前幾個月在台東表演的時候，後面剛好是李心潔，等於整場演出李心潔都會看到，所以還特別賣力，「剛好那時候在籌備演唱會，就想能不能邀請妳來，把妳列在可能不會答應那一區。」李心潔稱讚宇宙人的音樂很溫暖、很療癒，才一說完，小玉立刻告白：「我也很喜歡心潔，那妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心結』？」方Q也笑說想要體驗跟小玉之間有「心潔」，三人爭寵橋段笑翻全場，小玉直呼：「三個人彼此有心結，好適合發Threads上的梗圖喔！」

