宇宙人4度攻蛋！唱一半李心潔驚喜登台飆〈愛錯〉 三人狂爭寵爆心結

金曲樂團宇宙人20日4度登上台北小巨蛋開唱，吸引萬名歌迷朝聖，宇宙人不僅祭出十大驚喜亮點，更驚喜邀請到女神李心潔同台獻唱，引全場尖叫連連，三人還在台上上演逗趣的「爭寵」橋段，曝光彼此間暗藏的「心結」。

金曲樂團宇宙人20日4度登上台北小巨蛋開唱，吸引萬名歌迷朝聖。（圖／相信音樂 提供）

宇宙人時隔一年登上台北小巨蛋，開場一連帶來〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉、〈那你呢〉等歌曲，瞬間將全場氣氛推向最高潮。小玉向一萬名宙友熱情打招呼開場：「大家好！我們是宇宙人！讓我聽聽穿越時間、空間的尖叫聲！今天小巨蛋是巨大的時光機，時光機運轉需要能量，你們就是時光機的電池，謝謝你們的貢獻。」引全場尖叫聲不斷。

緊接著小玉要歌迷們閉眼睛、深呼吸，忘記這一年發生的壞事，「把你們的思緒都交給宇宙人，隨著音樂擺動，留下美好的事。」緊接著以〈藍色的你〉、〈我還繞著你在旋轉〉將整座小巨蛋染成波光粼粼的藍色海洋。

吉他手阿奎透露，自己前陣子不小心感冒了快兩個禮拜，很感謝團員們的cover，「雖然好像還沒完全好，我還是會獻出百分之一百給大家！！」貝斯手方Q則嗨喊：「小巨蛋起床了！演唱會才剛開始而已，大家確定要繼續坐著嗎！」語畢一連帶來〈陪我玩〉及〈你的樣子〉，將全場氛圍吵到最高點。

最驚喜的莫過於唱到〈愛錯〉時，近期在夯劇《回魂計》展現精湛演技的女神李心潔，身穿一襲深紅色短洋裝從升降台緩緩現身，引全場瞬間沸騰。李心潔開心表示，很感謝宇宙人邀請，讓她第一次站在小巨蛋台上，一旁小玉逗趣說：「我真的開心死欸，死了沒關係妳會幫我復活。」

李心潔驚喜現身擔任嘉賓。（圖／相信音樂 提供）

李心潔特地從馬來西亞飛回來力挺宇宙人，她好奇問找她當嘉賓的原因，小玉當場爆料：「因為阿奎喜歡你很久了！」阿奎則害羞說，前幾個月在台東演出，發現李心潔在他們後面演出，相當興奮，李心潔也說道，第一次碰到宇宙人後就開始聽他們的音樂，「你們的歌很溫暖很療癒。」大讚三人很帥，還許願未來有機會可以再合作，讓小玉直呼：「很爽！」

如願邀請到女神擔任嘉賓，宇宙人竟在台上爭寵，小玉笑說：「我也很喜歡妳，妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔』？」這讓一旁的方Q也笑說：「我也喜歡心潔。」三人狂爭寵，逗樂李心潔。

小玉在台上爆料，阿奎默默喜歡女神李心潔很久了。（圖／相信音樂 提供）

談到這次演唱會最想合唱的歌曲，小玉透露喜歡的歌曲太多了，其中一首他很想唱的是〈裙擺搖搖〉，沒想到被李心潔吐槽說他今天穿搭不合格，接著馬上變出一條她從馬來西亞帶來的碎花裙，讓小玉當場穿上，兩人清唱一段〈裙擺搖搖〉，小玉邊唱邊笑場，逗樂全場歌迷。隨後宇宙人與李心潔合唱〈謝謝你的愛〉，更重新改編加入〈如果我們還在一起〉，掀起萬人大合唱。

