宇宙人4度登蛋爭寵「鬧心結！」李心潔專程來台獻出第一次

宇宙人今晚登台北小巨蛋開唱，請來李心潔（右二）站台助陣。（相信音樂提供）

「金曲樂團」宇宙人今晚(20日)在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來1986 」演唱會，邀請到在夯劇《回魂計》展現精湛演技的「金馬影后」李心潔站台助陣。唱完〈你的樣子〉後，〈愛錯〉旋律響起，李心潔自升降台驚喜現身，引爆全場尖叫，宇宙人3名成員更當場表白爭寵「鬧心結」！

李心潔第一次站上小巨蛋舞台，心情開心，小玉也說：「我真的開心死了！死了沒關係，妳會幫我復活。」李心潔好奇問宇宙人：「為什麼邀我當嘉賓？」小玉當場爆料「阿奎很喜歡妳！」阿奎也坦言，曾在台東跟李心潔同場演出，當時特別緊張也更賣力表演，希望可以被李心潔看到。

宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，小玉閏場帶來一連串輕快歌曲。（相信音樂提供）

接著小玉自爆也很喜歡李心潔，笑問：「妳站在我跟阿奎中間，代表我們之間有『心潔』（心結）？」方Ｑ竟也加入爭寵行列說要把李心潔圍起來，代表3個人有心結，逗得李心潔燦笑：「今天是你們表白大會！」她直言，接到邀約「我其實沒有考慮！」因為宇宙人的音樂很溫暖、很療癒、很帥，小玉聽了超嗨：「被妳說帥很爽！」

談到這次最想合唱的歌曲，小玉說他很想唱〈裙擺搖搖〉，李心潔立刻妙回「唱這首歌一定要穿花裙子」，說完當場拿出她從馬來西亞帶來的碎花裙，幫小玉穿上，小玉笑問：「好看嗎？」然後如願跟李心潔清唱了一段〈裙擺搖搖〉，全場歡笑聲不斷。

宇宙人4度攻蛋，帶領全場萬名歌迷穿越 1986。（相信音樂提供）

宇宙人4度攻蛋，一開場就帶來輕快歌曲〈不用大腦〉、〈成名15秒〉、〈寂寞之上〉炒熱氣氛，唱完〈那你呢〉，小玉嗨喊：「讓我聽一下你們穿越時間、空間的尖叫聲！」全場瘋狂尖叫，小玉大讚粉絲是電池，「謝謝各位電池的貢獻，給各位一個掌聲」。

小玉也帶領全場粉絲把手慢慢舉起來再放下，再連做3次深呼吸，他溫柔地說：「忘記這一年發生的壞事，把你的思緒交給宇宙人，隨音樂擺動，把你的身體交給下一首歌〈藍色的你〉。」而宇宙人時隔一年再次登蛋，除了李心潔驚喜站台，與夥伴「白河幫」合體演出後，方Q也開金口演唱〈愛如潮水〉。另外宇宙人也首唱全新單曲〈彩虹〉，全場歌迷聽的陶醉。

