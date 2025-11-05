《宇宙啦啦隊》私德擺第一！B2曝超嚴格審核機制 違規下場曝光

【緯來新聞網】B2曾製作過《模范棒棒堂》，相隔多年來到緯來打造原創選秀《宇宙啦啦隊》的，今（5日）與28名啦啦隊成員在「2025 TCCF 創意內容大會」亮相。望眼演藝圈這一年許多藝人翻車事件，他坦言在每位成員參賽前，都會進行幾次的面試篩選，且合約都立下明確規範，若會心虛的人通常會自行離開。

B2（左）和麻由分享節目趣事。（圖／記者陳明中攝）

合約中有明確點出不能說謊、不合理情感關係等規範，但沒有禁止談戀愛，或是結婚生子，「一開始就過濾掉很多擔憂跟人，我們用合約上的約束要求他們不要危害個人以及群體形象。一發現違約都會要求賠償，賠償數字是由法務處理，不是200萬元就是500萬元」。



節目從全男生改作全女生，B2笑顏面對男生相對簡單，發現成員表現不好可以直接開罵，但面對心思細膩的女生，自然要多花點心思，「我們現在女性同事分工很多階層，負責每個環節。但只要看到我就知道有什麼事要發生了，要嘛公布事情，要嘛有人要離開比賽了」。

《宇宙啦啦隊》女孩展現青春活力。（圖／記者陳明中攝）

麻由在該節目擔任助理主持人，過去曾為「AKB48 Team TP」成員，日前陪28名啦啦隊成員前往韓國錄製節目，她心疼的說：「賽制很殘酷，如果我參加一定會心碎。」她也勉勵成員，如果將來遭到淘汰千萬不要太傷心，做好自己就是最重要的。



節目歷經多階段甄選，集結來自各地兼具實力與魅力的成員，於記者會上全員搶先亮相，並首度公開演出主題曲 〈Ready to Shine〉，以滿滿青春能量掀起現場高潮。文化內容策進院副院長胡婷俐與緯來電視網董事長李鐘培，特別蒞臨現場支持，對節目原創精神與文化能量表達高度肯定。

