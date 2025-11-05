《宇宙啦啦隊》錄影突傳火警！曝銀赫私下反應 防醜聞：違約最高罰500萬

由韓國男團SUPER JUNIOR成員銀赫主持、緯來最新大型選秀節目《宇宙啦啦隊》，今（5日）舉辦記者會，現場邀來多位啦啦隊女孩勁歌熱舞炒熱氣氛。節目製作人B2 透露，節目第一次錄影當天竟意外「發爐」，消防車來了7台，一度很驚慌，其中銀赫也在現場，透露當天火災狀況。

▲ 緯來原創 《宇宙啦啦隊》搶先亮相記者會。（圖／緯來電視網）

節目製作人 B2 談韓國訓練印象深刻的事情：「主持人銀赫也有跟我們連繫，那一天就是在她們練習結束之後想突襲她們，銀赫原本只計畫要待半小時，結果那天足足待了兩個多小時，過程中銀赫一直告訴我們，跟他想得不一樣，女孩們的認真程度跟他想得不一樣，他以為啦啦隊是比較偏向有動作就好。

廣告 廣告

聊到第一次節目錄影，B2說拜拜結束後不久，頂樓機房疑似冒煙引發火警警報，消防車共有七台抵達現場，「大家都往外衝，大廳滿滿都是藝人，場面真的很奇妙，且很逗趣的是大家都在閒聊。」所幸只是虛驚一場。其中銀赫當天也在現場，被問到銀赫的反應？B2透露，因為有說疑似火災，他的反應還好，主持人麻由則分享，那時候銀赫還親切地與工作人員聊天。

前啦啦隊成員粿粿內出軌王子一事引發各界指責，《宇宙啦啦隊》有眾多女孩參與，不免俗被問到會不會擔心私下感情生活？B2坦言：「我們在公開徵選和面試時都會直接問，包含感情狀況、有沒有生小孩等，都要誠實說明。」他強調，《宇宙啦啦隊》對選手的品行有明確底線，「只要說謊或違反合約內容，會立即開除，或者付違約金，高達500萬。」製作單位在合約中明確載明情感及形象約束條款，「有入圍的選手都必須了解違約後會有法律賠償，讓大家知道這是出於保護整體團隊的出發點。」

本次節目共有28位女孩參與甄選，B2笑說：「有的人在聽到條件後自己就退了，因為我們要求嚴格，也想找真正想努力的女孩。」被問到理想人選條件，他指出：「舞蹈要有一定基礎，臉部表情、唱功、完整度都會被納入訓練，未來四個月會密集培訓；舞蹈能力是最基本的，唱功則排最後，這點可以被訓練。」前幾名可以出道，作為節目成團人選，暫定出道人數為10人以內，將組成全新偶像團體。

▲ 緯來原創 《宇宙啦啦隊》搶先亮相記者會。（圖／緯來電視網）

曾經參與選秀節目的麻油也分享：「這次《宇宙啦啦隊》的賽制真的很嚴酷，如果是我自己下場比賽，可能會心碎。」她鼓勵女孩們不要被壓力打垮，「只要做好自己、就好。」

B2透露過去做棒棒堂，他坦言處理男生比較簡單，直接罵就好，但這次《宇宙啦啦隊》是女生，製作過程相當嚴謹，訓練分層明確，且多由女性教練負責不同階段指導，自己比較不會接觸這些成員。至於自己的兒子，B2笑著說，他很乖啦，「只希望大家能好好吃飯、不要忤逆我就好。」

《宇宙啦啦隊》預計明年正式開播，將掀起新一波「啦啦隊偶像風潮」，粉絲已迫不及待期待「發爐起飛」的首秀。

更多eNews報導

颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲

快訊／台中某大學驚傳墜樓！男自行入校墜落 搶救後傷重宣告不治