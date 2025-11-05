《宇宙啦啦隊》高額違約金防醜聞

前中信啦啦隊女孩粿粿遭到結婚3年的丈夫范姜彥豐指控，她與好友邱勝翊（王子）道德淪喪、婚內出軌。緯來原創新節目《宇宙啦啦隊》的製作人B2，5日與28名參賽成員、記者會主持人麻由、派翠克等在2025TCCF出席搶先亮相記者會，坦言賽前有與每位參賽者進行2到3輪的面試及簽訂合約，藉此進行篩選。

B2說，合約中明確點出不能說謊、禁有不正常情感關係等規範，「一開始就過濾掉很多人，我們用合約約束他們不能危害個人及群體形象。一發現違約都將要求賠償，數字由法務處理，不是200萬就是500萬」。

談到節目製作費，B2昨低調表示有簽署合約，沒辦法細說，「跟《艾嘉食堂》差不多，可能還更多」。據悉，《艾嘉食堂》製作費接近上億新台幣。

節目邀請Super Junior銀赫擔任主持人，日前在台首次錄影時竟遇到大樓發生火警，「本來想說沒什麼，結果來了7台消防車，說是頂樓機房出問題，好在沒有大礙，應該是『要發了』。我們有跟銀赫說沒什麼事，他很親民的跟我們在一樓外聊天，經過的人跟他打招呼他也都有回應，很親切」。

曾為AKB48 Team TP成員的麻由擔任海選主持人，陪28名啦啦隊成員前往韓國錄製節目，她說：「賽制很殘酷，如果我參加一定會心碎」，她也勉勵成員們，如果將來遭到淘汰千萬不要太傷心，做好自己才是最重要的。