宇宙大漢堡！哈伯望遠鏡曝最大行星誕生地 超乎預期混亂、動盪

首次上稿 12-24 22:37更新時間 12-25 06:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家利用美國航太總署(NASA)的哈伯太空望遠鏡，拍攝到距離地球約1000光年一個環繞年輕恆星的原行星盤，除了是歷來觀測到的最龐大原行星盤，也首次在可見光波段下，呈現出這個行星誕生地的超乎預期的混亂和動盪。

這個原行星盤編號IRAS 23077+6707，被暱稱為「德古拉的大漢堡」(Dracula’s Chivito)是因研究者中有來自據稱為「吸血鬼」德古拉故鄉、外西瓦尼亞(Transylvania)和烏拉圭，該原行星盤外型像漢堡，就像烏拉圭著名大份量三明治Chivito。

廣告 廣告

這份23日在《天文物理學》(Astrophysical Journal)發表的報告指出，此原行星盤直徑將近4000億英里，是太陽系直到「庫伯帶」為止的直徑40倍，不僅是歷來所知最大原行星盤，形狀也數一數二不尋常。報告首席作者、哈佛史密森天體物理中心(CfA)的蒙許(Kristina Monsch)表示，「我們所見的細節程度，在原行星盤成像中相當罕見，這些哈伯拍攝的新影像顯示出，行星孕育區能夠比我們之前預期的還要活躍和混亂」。

哈伯是從該原行星盤側面觀測，盤上、下塵埃和氣體層中間一條暗帶，遮蔽中心的年輕恆星，研究推測中心可能有一或兩顆恆星；塵埃和氣體延伸出的垂直絲狀結構集中在盤的一側，另一側則無這類結構、邊緣也較明顯，這種不對稱性意味著動盪的過程，可能是近期塵埃和氣體落入盤面，與周遭環境互動，正在塑造原行星盤結構。共同作者、CfA天文學家洛韋爾(Joshua Bennett Lovell)說，「這個原行星盤不對稱的程度，令我們吃驚」。

蒙許指出，IRAS 23077+6707提供獨特且新的視角，讓研究人員在可見光下追蹤行星形成和誕生環境。IRAS 23077+6707可能是太陽系早期的原行星盤放大版，其質量約為木星質量的10到30倍，足以形成多顆氣態巨行星，其龐大和結構異常，使其成為研究行星誕生系統的絕佳案例。蒙許說，「理論上，IRAS 23077+6707可能擁有一個龐大的行星系統」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

耶誕老人來了！ 北美航太司令部︰22:42通過台灣上空

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕

