宇宙少女雪娥來台過冬至！大唱中文歌寵粉 親曝「私下喜好」

南韓女團宇宙少女成員雪娥（SEOLA）出道9年來擄獲大批粉絲，她首次以個人身分來台與 UJUNG（粉絲名稱）見面，特地選在生日12月26日前夕，與歌迷共度美好夜晚，見面會在21日五點半正式開演，她唱著歌曲〈Without U〉甜美現身揭開序幕，還和歌迷熱情互動，透露自己喜歡的是珍珠奶茶、雞排與鳳梨酥，對道地美食讚不絕口。這次來到台北與粉絲見面，雪娥驚喜準備 Karencici〈愛你但說不出口〉，每個歌詞咬字精準又清晰，讓粉絲感受到滿滿誠意。

除了美食，她也從睡衣風格到私下喜好的電影類型等生活細節全部大放送；對於理想的休假方式，雪娥也坦言最嚮往的就是旅行，希望能藉此放鬆心情並感受不同的文化。而聊到未來規畫時，雪娥也向粉絲透露了想完成的三件事，包括舉辦個人演唱會、挑戰街頭演出以及持續推出新專輯，尤其是提到想近距離與路人分享音樂的街頭演出，她表示更讓大家看見自己不同以往的一面。

活動當天恰好是冬至節日，再加上雪娥即將迎來31歲生日，台灣粉絲精心準備應援，透過影片告白，雪娥在台上看著影片感動不已，沒想到轉身還有驚喜，全場粉絲戴著可愛慶生帽、為雪娥獻唱生日快樂歌，讓她一度紅了眼眶，頻頻向粉絲道謝，更是在現場卸下心防分享真實心情。她坦言，其實在生日前夕，自己往往會陷入憂鬱的情緒中，「我會不斷想著今年有好好過嗎？也會不停地評價自己。」然而，看著台下滿滿的歌迷，她紅著眼眶感性說道：「今天能跟你們一起過，那些對自己的評價什麼都不重要了！」

