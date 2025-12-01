宇宙少女雪娥12月來台送粉絲「聖誕禮物」 中文暖喊：想和台北UJUNG見面
南韓人氣女團宇宙少女（WJSN），自 2016 年出道以來，以夢幻華麗的概念與穩定的音樂實力征服韓流樂壇。代表作〈Secret〉、〈As You Wish〉、〈Save Me, Save You〉等多次奪下音樂節目冠軍，團體並在 2022 年以實力奪得《Queendom 2》最終冠軍。成員之一雪娥（Seola）是團內大姐，以溫柔嗓音、穩定舞台與細膩情感著稱，不僅擔任主唱核心，更以戲劇與 OST 演出展現多面向魅力。
螢幕上的雪娥以冷豔酷帥著稱，直拍影片更累積超過千萬瀏覽；但私下其實是害羞內向、暖心照顧團員、對粉絲誠懇真摯的典型 I 人。外冷內熱的反差魅力，讓她不僅深受女粉喜愛，也成為男粉心中的理想類型，可說是男女通吃的人氣代表。
這次雪娥將首次以個人名義來台演出，同時也是宇宙少女成員中第一位登上台灣舞台的成員。此行不僅適逢她的生日與聖誕節前夕，更被視為迎接宇宙少女明年十週年的溫暖前哨戰。對於這次能來台舉辦見面會，雪娥本人表示超級期待，特別錄製中文影片向粉絲打招呼，並親手練習書寫中文「12月21日 我們台北見」、「雪娥要來送上12月的聖誕禮物！敬請期待！」粉絲看到後紛紛笑稱：「太有誠意了吧！光是『聖誕』兩個字就超高難度！」雪娥也在與粉絲互動的APP訊息平台上透露，為了這場演出，特地報名短影音舞蹈課程，只為以更完美的舞台回饋大家，滿滿誠意，讓人感受到她真心十足的準備。
主辦單位也特別準備豐富粉絲福利，包含1 對 1 合照、全場 Hi-Touch等近距離互動環節，要讓粉絲在歲末寒冬中感受最真摯的心意。除此之外，12月1日至12月7日主辦單位也特別開啟線上表單，收集粉絲朋友們想對雪娥發問的問題，雪娥將在活動中親自回覆！對長年陪伴的 UJUNG（粉絲名）而言，這不僅是一場見面會，更像是一份跨越時空的禮物——與雪娥一起迎接冬季、迎接十週年的第一個心動瞬間。
2025 SEOLA FANMEETING <SEOLA’s Moments: With U> in TAIPEI
時間：12月21日（日）17:30
地點：WESTAR
主辦單位：ULC Present、WEEKENDPLAN ENT
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統
售票連結：https://bit.ly/SEOLAWithU2025
更多鏡報報導
金水龍錄影突昏迷！2藝人好友「做CPR 20分」 搶命全程曝光
GD不滿MAMA演出！爆氣留「倒讚」圖 一度遭「消音」網瘋猜負評原因
許瑋甯今婚宴巧遇「小鬼42歲生日」 曝命運安排：代表他有來參與
其他人也在看
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。中時新聞網 ・ 3 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 13 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前
阿翰昔拍片遇低潮憂「被淘汰」 胡瓜鼓勵：若沒紅過，哪來的過氣？
百萬Youtuber阿翰近日擔任綜藝天王胡瓜Youtube頻道節目《下面一位》的來賓，用房東阿姨的角色相見歡，邊遊湖觀賞風景，邊看房子。胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，阿翰也和胡釋安年紀相仿，因此2人相當投緣；胡瓜也提到自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，早在多年前就私訊對方希望合作。中天新聞網 ・ 4 小時前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 14 小時前