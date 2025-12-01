宇宙少女雪娥12月來台送粉絲「聖誕禮物」 中文暖喊：想和台北UJUNG見面

雪娥將於12月來台陪粉絲過聖誕節。ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供

南韓人氣女團宇宙少女（WJSN），自 2016 年出道以來，以夢幻華麗的概念與穩定的音樂實力征服韓流樂壇。代表作〈Secret〉、〈As You Wish〉、〈Save Me, Save You〉等多次奪下音樂節目冠軍，團體並在 2022 年以實力奪得《Queendom 2》最終冠軍。成員之一雪娥（Seola）是團內大姐，以溫柔嗓音、穩定舞台與細膩情感著稱，不僅擔任主唱核心，更以戲劇與 OST 演出展現多面向魅力。

螢幕上的雪娥以冷豔酷帥著稱，直拍影片更累積超過千萬瀏覽；但私下其實是害羞內向、暖心照顧團員、對粉絲誠懇真摯的典型 I 人。外冷內熱的反差魅力，讓她不僅深受女粉喜愛，也成為男粉心中的理想類型，可說是男女通吃的人氣代表。

雪娥見面會海報。ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供

這次雪娥將首次以個人名義來台演出，同時也是宇宙少女成員中第一位登上台灣舞台的成員。此行不僅適逢她的生日與聖誕節前夕，更被視為迎接宇宙少女明年十週年的溫暖前哨戰。對於這次能來台舉辦見面會，雪娥本人表示超級期待，特別錄製中文影片向粉絲打招呼，並親手練習書寫中文「12月21日 我們台北見」、「雪娥要來送上12月的聖誕禮物！敬請期待！」粉絲看到後紛紛笑稱：「太有誠意了吧！光是『聖誕』兩個字就超高難度！」雪娥也在與粉絲互動的APP訊息平台上透露，為了這場演出，特地報名短影音舞蹈課程，只為以更完美的舞台回饋大家，滿滿誠意，讓人感受到她真心十足的準備。

雪娥期待與台灣粉絲見面。ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供

主辦單位也特別準備豐富粉絲福利，包含1 對 1 合照、全場 Hi-Touch等近距離互動環節，要讓粉絲在歲末寒冬中感受最真摯的心意。除此之外，12月1日至12月7日主辦單位也特別開啟線上表單，收集粉絲朋友們想對雪娥發問的問題，雪娥將在活動中親自回覆！對長年陪伴的 UJUNG（粉絲名）而言，這不僅是一場見面會，更像是一份跨越時空的禮物——與雪娥一起迎接冬季、迎接十週年的第一個心動瞬間。

2025 SEOLA FANMEETING <SEOLA’s Moments: With U> in TAIPEI

時間：12月21日（日）17:30

地點：WESTAR

主辦單位：ULC Present、WEEKENDPLAN ENT

售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統

售票連結： https://bit.ly/SEOLAWithU2025



