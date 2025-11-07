宇宙彌勒皇教主遭爆組「聖戰士群」詛咒藍綠政要、四叉貓 內政部出手了

宇宙彌勒皇教教主陳金龍近日遭信徒檢舉疑似發動聖戰士群詛咒藍綠政要。翻攝宇宙彌勒皇教基金會臉書



國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍，近期遭檢舉成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念發動攻擊，包括綠營的蔡英文、賴清德、蕭美琴，藍營的朱立倫、顏清標等政治人物，連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓都被列入詛咒名單。根據《鏡報》今（11/7）報導，內政部宗教及禮制司證實接獲檢舉，已正式啟動調查。

「宇宙彌勒皇教」是由現年65歲的教主陳金龍2001年創立，2017年正式向內政部申請許可，成立「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」，信徒不乏高社經地位人士，教主陳金龍自稱「彌勒皇佛」，自比統御十方宗教皇帝。沒想到，宇宙彌勒皇教近期卻遭信徒檢舉，揭發皇教對外宣揚重現彌勒佛淨土，內部卻由教主帶頭、天天下黑咒，詛咒他人。

據《鏡報》報導，內政部長信箱在上月中旬接獲檢舉信，指出「宇宙彌勒皇教」基金會負責人陳金龍，今年2月從弟子群中精挑細選出「五眼聖戰士」，再成立私密LINE群組進行詛咒他人的行為。檢舉人驚爆，陳金龍每天都會在群組上傳網路連結或文字訊息，從中指定詛咒對象，聖戰士們則要回覆「遵命，接旨」。

檢舉人指出，陳金龍發動詛咒對象包羅萬象，名單橫跨政壇與國際名流，包括各國現任或卸任元首如川普、拜登、柯林頓、習近平、澤倫斯基、馬英九、蔡英文、賴清德等，政治人物則「有藍有綠」獨缺白營，舉凡蘇貞昌、陳時中、陳吉仲、劉世芳、邱垂正、何志偉、朱立倫、顏清標、沈伯洋都在列，就連起訴柯文哲的檢察官林俊言、網紅四叉貓、網軍林瑋豐，甚至曾撰寫宇宙彌勒皇教研究論文批判陳金龍的輔大退休教授鄭志明，都成鎖定的目標。

由於宇宙彌勒皇教是國內合法設立的財團法人宗教團體，卻以違反公序良俗的方式咒詛他人，檢舉人呼籲內政部應儘速徹查，若屬實，即應撤銷該基金會設立登記，以正視聽。對此，內政部宗教及禮制司向《鏡報》指出，收到檢舉信件後已發出公文，針對檢舉事項於文到10日內查處報部，內政部會依據該基金會回覆查處情形，研議是否做出進一步處置。

宗教及禮制司指出，根據內政部依據《民法》訂定的「全國性宗教財團法人設立許可及監督要點」，獲許可設立的全國性宗教財團法人若有「設立目的、宗旨或業務項目違反法令、公共秩序或善良風俗」者，可依《民法》第34條規定撤銷或廢止其設立許可。

