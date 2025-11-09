「宇宙彌勒皇教主」詛咒賴清德 還嗆川普歸我管？內政部要查了

政治中心／李紹宏報導

台灣新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍被踢爆，今年2月特別選出出「五眼聖戰士」：現任總統賴清德、副總統蕭美琴，前總統蔡英文、國民黨朱立倫、網紅四叉貓，在LINE私人群組內加以詛咒；資深媒體人林裕豐於政論節目指出，陳金龍曾宣稱「川普也歸他管」。對此，內政部證實接獲檢舉，並啟動調查。

宇宙彌勒皇教教主陳金龍。（圖／翻攝自YT彌勒國新聞）

資深媒體人林裕豐指出，曾從事電玩業的陳金龍，自從到中國旅行後便成立「宇宙彌勒皇教」，該教派在新北新店、宜蘭五結、南投、高雄和花蓮等地皆有據點，還推出專屬公仔、祈福展燈等周邊商品。

現任總統賴清德被陳金龍「暗中詛咒」。（圖／總統府提供）

林裕豐表示，陳金龍的信仰是「只要跟教主不好，就會進行攻擊」，因此蔡英文、賴清德、蕭美琴等人都受到辱罵，甚至連美國總統川普也歸他管。

媒體人林裕豐指出，陳金龍曾表示「川普也歸他管」。（圖／翻攝自白宮官網）

陳金龍的行為是否觸犯法律？林裕豐提到，法律上有一種人物叫「迷信犯」但是否在法律上成立還有待解釋。不過根據《鏡周刊》報導，內政部長信箱已經收到檢舉信，內政部宗教及禮制司更指出，已要求「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」針對教主陳金龍被檢舉召集弟子詛咒他人的行為，文到10日內查處報部，並會討論進一步該如何處置。

