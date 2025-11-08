「宇宙彌勒皇教」咒政要 內政部出手調查

國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主被爆出每天集結信徒發起詛咒，對象橫跨國內外政商名流，內政部接獲檢舉後已介入調查。不過，現在又有信眾出面指控，每個月都被推銷購買法器，15年來花了上千萬元，實在負擔不起想退出，卻反被教主詛咒是「妖怪附身」，會墜入惡鬼道。

不堪被推銷法器退出組織 教主「詛咒」懲罰

女信徒與寺廟人員爆發激烈爭執，當初的心靈寄託如今全被摧毀。她表示，自己每個月都被推銷購買上萬元的法器，長期下來經濟壓力沉重，如今只想拿回寺廟內供奉的神主牌位並要求退費，卻遭到拒絕，想退出組織，竟被教主以「詛咒」方式懲罰。

信眾C小姐控訴，「甚至還說什麼，他（教主）的小孩要娶我的女兒當媳婦，還叫我親家母」。

女信徒與寺廟人員在門口爆發激烈爭執。圖／台視新聞

自稱是彌勒佛降世 集結信徒詛咒政商名流

國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」近日再度引發爭議，該宗教於2001年由教主陳金龍創立，向內政部申請許可成立財團法人基金會，信眾多來自具有一定社經地位的族群，其中不乏上市櫃董娘、醫師及台大碩博士等高學歷人士。

教主陳金龍自稱是彌勒佛降世的「彌勒皇佛」，宣稱要普渡陷於群魔的眾生，但近日卻被爆出，只要有人不服從旨令，他就會集結號稱具有「天眼」的信徒發起詛咒攻擊。

信眾C小姐指出，「他（教主）就莫名其妙把我們退出所有的LINE群組，他總共有一百多個群組，我們也不知道他弄一個新群幹嘛，然後他就突然在裡面說，『這些人要被詛咒，要滅殺靈魂。』一開始我覺得蠻扯的。」

彌勒皇教主創群組，號召信徒集體下咒。圖／台視新聞製圖

信教15年花千萬！ 新興宗教恐涉吸金遭調查

沒想到被詛咒的對象橫跨國內外政商名流，其中包括美國總統川普、我國前總統蔡英文，以及現任正、副總統等人，內政部接獲檢舉後，已介入調查。

「宇宙彌勒皇教」詛咒對象橫跨國內外政商名流。圖／台視新聞製圖

新興宗教遭自家信徒爆料，警方也已著手蒐集相關資料，將進一步釐清是否涉及違法或吸金等不法內幕。

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

新北市／蔡長育、林昭賢 責任編輯／蔡尚晉

