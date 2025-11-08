「宇宙彌勒皇教」咒政要 內政部出手調查
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主被爆出每天集結信徒發起詛咒，對象橫跨國內外政商名流，內政部接獲檢舉後已介入調查。不過，現在又有信眾出面指控，每個月都被推銷購買法器，15年來花了上千萬元，實在負擔不起想退出，卻反被教主詛咒是「妖怪附身」，會墜入惡鬼道。
不堪被推銷法器退出組織 教主「詛咒」懲罰
女信徒與寺廟人員爆發激烈爭執，當初的心靈寄託如今全被摧毀。她表示，自己每個月都被推銷購買上萬元的法器，長期下來經濟壓力沉重，如今只想拿回寺廟內供奉的神主牌位並要求退費，卻遭到拒絕，想退出組織，竟被教主以「詛咒」方式懲罰。
信眾C小姐控訴，「甚至還說什麼，他（教主）的小孩要娶我的女兒當媳婦，還叫我親家母」。
女信徒與寺廟人員在門口爆發激烈爭執。圖／台視新聞
自稱是彌勒佛降世 集結信徒詛咒政商名流
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」近日再度引發爭議，該宗教於2001年由教主陳金龍創立，向內政部申請許可成立財團法人基金會，信眾多來自具有一定社經地位的族群，其中不乏上市櫃董娘、醫師及台大碩博士等高學歷人士。
教主陳金龍自稱是彌勒佛降世的「彌勒皇佛」，宣稱要普渡陷於群魔的眾生，但近日卻被爆出，只要有人不服從旨令，他就會集結號稱具有「天眼」的信徒發起詛咒攻擊。
信眾C小姐指出，「他（教主）就莫名其妙把我們退出所有的LINE群組，他總共有一百多個群組，我們也不知道他弄一個新群幹嘛，然後他就突然在裡面說，『這些人要被詛咒，要滅殺靈魂。』一開始我覺得蠻扯的。」
彌勒皇教主創群組，號召信徒集體下咒。圖／台視新聞製圖
信教15年花千萬！ 新興宗教恐涉吸金遭調查
沒想到被詛咒的對象橫跨國內外政商名流，其中包括美國總統川普、我國前總統蔡英文，以及現任正、副總統等人，內政部接獲檢舉後，已介入調查。
「宇宙彌勒皇教」詛咒對象橫跨國內外政商名流。圖／台視新聞製圖
新興宗教遭自家信徒爆料，警方也已著手蒐集相關資料，將進一步釐清是否涉及違法或吸金等不法內幕。
※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信
新北市／蔡長育、林昭賢 責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
其他人也在看
郭富城「吻我，不要問我」掀回憶殺 驚喜揪台粉尬舞〈鯊魚寶寶〉
郭富城「吻我，不要問我」掀回憶殺 驚喜揪台粉尬舞〈鯊魚寶寶〉EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 8 小時前
台人去日本「4行為」絕對不要做！全網一看崩潰：超難改
日本是台灣人最愛去的旅遊勝地，無論是東京、大阪、還是福岡、北海道，幾乎都能見到台灣旅客。為此，日籍YouTuber「三原Japan」則提醒大家去日本絕對不要做的4種行為，讓一票台灣網友直呼：「真的好難改！」中時新聞網 ・ 10 小時前
亞職交流賽》「感受到12強冠軍球迷的熱情」 宋家豪感動登板
亞洲職棒交流賽今天進行「樂天內戰」，由桃猿迎戰金鷲，樂天金鷲台灣投手蕭齊於5局下接替先發投手大內誠彌，3個出局數都靠製造滾地球拿到，他用23球投1局失1分，被許賀捷、張趙紘先後擊出二壘安打，讓桃猿以1：1扳平比數，最快球速150公里。樂天金鷲另一名台灣投手宋家豪於6局下緊接著登板，只用8球就讓桃猿3自由時報 ・ 9 小時前
足球／健康考量！王麟祥遞「辭職的一封信」 喊現實困境非靠協會能克服
上個月台灣足協遭爆出多項行政疏失，隨後理事長王麟祥在內部會議表示會在11月8日理事會提出辭呈，8日他也給到外界「辭職的一封信」，不但點出台灣足球現實發展的困境，更說明自己是在「健康考量」下做出辭職的決定。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
《金融》跨平臺交易上線！中信銀啟動「開放銀行第三階段服務」
【時報記者張佳琪台北報導】中信銀行今（7）日宣布，正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過集保結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP。完成授權與驗證後，即可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。 數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，以「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。今年8月再獲金管員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，使得服務由原先單向的「資訊查詢」，轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。 為進一步回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制。客戶除了可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁時報資訊 ・ 1 天前
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍
俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍EBC東森新聞 ・ 11 小時前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 20 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 9 小時前
新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場
（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET P […]引新聞 ・ 3 小時前
新北市立清水高中人工草足球場啟用典禮 球隊邁入新里程碑
新北市立清水高級中學今（8）日舉行人工草足球場啟用典禮，在眾多來賓、師生與球員的見證下，象徵清水高中足球發展邁入全新里程...Go Goal 勁球網 ・ 5 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎二獎陳信傑：用小說和自己和解，寫出低潮中的奮力一搏
以〈鸚形目〉獲得本屆短篇小說獎二獎的陳信傑說，雖然接到得獎電話通知時已從Whoscall看見來電顯示為《自由副刊》，「但我還是開心得在飯店櫃檯後轉圈圈。」從事飯店業的他近年諸事不順，除了因去年車禍導致工作中斷之外，得獎作結尾提及的火災也真實存在於他的生活中，「我前幾年在高雄租屋，住在一位退休人士家中自由時報 ・ 7 小時前
咱的好厝邊 臺南市民學苑用學習拉近里社區距離
臺南市政府民政局為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，8日於東山國小文教活動中心舉辦「2025咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」。本次活動匯集各區學員的學習成果，現場不僅有活力四射的動態表演，更有精緻豐富的靜態創作，展現市民朋友豐沛的學習熱情與創造力。市長黃偉哲表示，市府積極活化社區公共空間，讓里社區活動中心不僅是休憩場域，更是連結在地情感與推動終身學習的重要平台。期待未來各區能持續合作，共同為市民謀取最大福祉。活動以「灑舞部岸原舞團」充滿力與美的「薰陶呈趣」開場，馬上炒熱現場氣氛，各區學員也輪番上台，展現三個月的學習成果；安南區塩田里的長輩們舞動太鼓，氣勢磅礴；下營區下營里則用大正琴彈奏出優美旋律；新化區崙頂里響亮的薩克斯風聲，更是吸引所有目光，以及關廟區五甲里、安平區華平里、育平里、將軍區西華社區、仁德區仁義社區、七股區樹林里、新市區三舍里、後壁區新嘉里及安定區中榮里等地學員帶來的精采動態演出，贏得現場滿堂喝采。除了精彩的表演，現場還有超吸睛的靜態作品展覽。禪繞畫、精油香氛、環保工藝等40項展品，件件都讓人驚嘆。此外，歸仁區八甲里的手工編織手繩，以及南區鹽台灣好新聞 ・ 12 小時前
8至80歲共舞》屏東青銀街舞祭 「鎖舞」奪冠氣氛超嗨
共舞促進世代互動，屏東縣政府今（8）日在縣立體育館舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，262位長者與75位青年學子同台共舞，15支隊伍輪番登場，氣氛超嗨，最後由屏東縣善護協會以1970年代風行的鎖舞（Locking），奪下第1名舞狀元獎，枋寮鄉人和社區發展協會、萬丹鄉興全社區發展協會分獲2、3名。自由時報 ・ 8 小時前
新心相挺 溫暖傳愛－2025大新營嘉年華熱鬧開幕
「新心相挺溫暖傳愛二零二五大新營嘉年華」八日於臺南市新營民權路熱鬧登場，今年共有一百五十家廠商參展，並推出「SmallPark市集」、親子手作等主題活動；副秘書長殷世熙、經濟發展局長張婷媛、新營區長陳宏田，市議員蔡育輝及立委、議員服務團隊與里長為一連二天的精彩活動揭幕，歡迎大家來體驗新營風采。今年大新營嘉年華委由新營美食地圖、絆伴市集及姑爺社區發展協會攜手打造專屬主場「SmallPark帕克市集」，邀集卅六家在地攤商參與，結合臺南市府城文化觀光產業協會、臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會及新營區農會等三大團隊，總計一百一十四家廠商聯合展出；現場除精彩市集，還有街頭藝人與民眾近距離互動，讓大家能邊逛市集看表演、邊品味在地美食、選購特色伴手禮，享受熱鬧又有趣的週末時光。南瀛親子 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％
在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市...聯合新聞網 ・ 11 小時前
揭密彌勒皇教／教主賜國姓「彌勒氏」封神 信徒花10萬瘋改名求永生
2021年國內曾因連鎖壽司店推出姓名諧音免費吃壽司活動，引發號稱「鮭魚之亂」的全台改名風潮；幾乎在同一時間，宇宙彌勒皇教也鼓勵信徒們，到戶政事務所更改姓名為「彌氏」或「彌勒氏」，宣稱此為「宇宙天國皇帝」陳金龍御賜給信徒的「國姓」，一旦有了彌勒姓氏的法名，就等於擁有了永生靈魂姓名，使用在身分證上，就是「神人類天人合一」的最高表徵，許多信徒紛紛仿效，還有計程車司機連執業登記證上的姓名都照改，乘客一度以為看到假證件。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。中天新聞網 ・ 19 小時前