社會中心／綜合報導

新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結「五眼聖戰士」信徒，每天發出指令，要求集體以"意念"攻擊多國元首、政商名流，不只前總統蔡英文、現任正副總統，國民黨朱立倫等藍綠政要，連網紅四叉貓也列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。

戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今被爆出，還帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。用詞可怕，而這都是由這名"宇宙彌勒皇"教主陳金龍所發布。信徒說，不知道不清楚有這個群組。

廣告 廣告

「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查

宗教團體傳對國內外政要下黑咒。（圖／民視新聞）

有信眾私下表示，對於組織內的"神秘群組"，並不知情，但整起事件會曝光，是因為10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月起從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，天天發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用"天眼"能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副總統賴清德與蕭美琴、國民黨前主席朱立倫與顏清標等藍綠政要。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單，讓四叉貓開玩笑說，難怪肩膀重重的。他說，覺得肩膀重重的，教主他的身價數十億，好好地過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組。政治評論員Grace表示，看了下這樣的名單，我們發現居然有藍也有綠，居然沒有白，檢調都要查，到底背後有沒有，煉金的事實。

「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查

廣告 廣告

宗教團體傳對國內外政要下黑咒。（圖／民視新聞）

政治評論員Grace也質疑，黑咒名單藍綠都有，唯獨沒有白營人士。更批評民主社會講究理性辯論，宗教團體卻使出"靈性攻擊"。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。宗教團體爆出私下詛咒名人，不僅危害善良風俗，內政部也正釐清，是否涉及恐嚇，已發文限期基金會10天內回覆，下周三將實地查訪，情節嚴重不排除撤銷登記。

原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查

更多民視新聞報導

街頭遇街友持剪刀作勢攻擊 女同學嚇壞求救

"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查

台中治安亮紅燈？街友「持利剪追逐」嚇壞3女學生 警方逮人下場曝

