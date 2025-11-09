「宇宙彌勒皇教」詛咒賴清德、嗆管川普？內政部出手要查 媒體人揭教主黑歷史

​國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍日前遭爆成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念攻擊前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴等政治人物，內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。對此，媒體人林裕豐在節目《關鍵時刻》分析，法律上有一種叫迷信犯，但能不能成立，在法律上還有些爭議。

​據《鏡週刊》7日報導，內政部長信箱在上月中旬接獲檢舉信，指出「宇宙彌勒皇教」基金會負責人陳金龍今年2月從弟子群中精挑細選出「五眼聖戰士」，再成立私密LINE群組進行詛咒他人的行為，其中包含前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴、國民黨朱立倫等藍綠政要，連網紅四叉貓也列入黑名單。對此，內政部宗教及禮制司指出，已正式要求「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」針對教主陳金龍被檢舉召集弟子詛咒他人的行為，文到10日內查處報部，內政部會依據該基金會回覆查處情形，研議是否做出進一步處置。​

對此，林裕豐中指出，台灣非常尊重宗教自由，只要在內政部合法設立後，不要亂搞就不會有事，如今內政部出手，因陳金龍太厲害，據悉以前從事電玩業，到中國旅行後感應後成立彌勒皇教，只要跟教主不好就會進行攻擊，因此曾對蔡英文、賴清德以及蕭美琴等台灣政治人物攻擊，且因其為宇宙的彌勒皇教，甚至連美國總統川普也歸他管。

林裕豐認為，在法律上有一種人物叫迷信犯，能不能成立在法律上還有爭議，而這個宗教的命令非常有氣勢，叫彌勒聖火令，彌勒五眼聖戰士們是一個團隊，在群組裡面還有「奉天成命，滅殺或化滅有關極惡人事及祖先子孫血緣關係所有靈魂，欽此」等字眼，信眾不能喊加一，要講遵旨、接旨，宛如把自己當皇帝，且還有非常粗大的「龍頭棍」，讓人感覺真的有這麼一回事。

林裕豐指出，「宇宙彌勒皇教」在台灣有許多據點，新店、深坑，宜蘭五結、南投、花蓮、台東、屏東、高雄等地也都有，還有實體店面，甚至還有推出公仔；林說陳金龍去旅行後有所感應，從此以後每年帶著信徒回到感應之地，甚至曾有中研院的院士寫下整個過程。該宗教有祈福一盞燈200元的方式，若選擇法力強大的108盞燈，點一次要2萬多元，若要12宮都點108盞燈，要花非常多錢，且甚至一些結緣品也都不便宜。

