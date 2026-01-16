宇宙毀滅前無法破解？華碩聯手三星工程師跨海來台「奇蹟還原張文筆電」 20萬筆資料曝

台北地檢署透過數位鑑識，成功破解張文（紅框處）燒毀且高度加密的電競筆電，還原其長期策劃的犯案歷程。（北檢提供）

台北地檢署偵辦張文隨機殺人案日前偵查終結，檢警透過數位鑑識技術，成功重建張文多年來的犯罪軌跡。調查顯示，張文早在4年前便持續關注重大隨機殺人事件，並於2年前開始形成明確犯案計畫，而這一切關鍵證據，最終藏在他刻意焚毀、且高度加密的一台華碩電競筆電中。

張文何時開始策劃？ 檢警拼出多年行為脈絡

根據檢方調查，張文長期瀏覽與重大暴力事件相關的新聞與評論，其中包括過往引發社會震撼的隨機殺人案件。相關瀏覽行為最早可追溯至4年前，至2年前已逐步出現具體犯案想法，並開始進行系統性規劃。

案發後，警方全面查扣張文曾使用的手機、平板與筆電，但初期僅能從其中一台三星平板的雲端資料中，找到自2024年6月起的部分攻擊計畫與瀏覽紀錄，其餘裝置資料幾乎一片空白。

焚毀電競筆電藏關鍵？ 高強度加密成最大難關

檢警進一步追查發現，張文在犯案前曾於租屋處焚燒物品試圖滅證，現場遺留的一台華碩ROG電競筆電與iPad Air引起注意。經拆解後，雖外觀受損，但筆電內的2TB SSD固態硬碟仍保持完整。

然而，該硬碟啟用Windows 11預設的「BitLocker」加密機制，屬於極高等級的數位防護，讓警方一度難以突破，成為釐清案情的最大障礙，連求助AI都獲得「宇宙毀滅前都無法破解」的傻眼答案。

原廠工程師跨海協助 BitLocker如何被破解？

在警方請求下，華碩主動派出資深工程師協助分析，但仍無法直接破解加密內容。後續改變策略，轉而從硬體層面著手，並聯繫SSD製造商三星原廠支援。

三星工程師自韓國來台，與華碩團隊合作，取得與張文使用筆電同型號、同批次的ROG Strix SCAR 18設備，重建硬體環境後，再透過原廠權限繞過加密程序，最終成功完整擷取硬碟資料。

殺人計畫如何曝光？ 關鍵檔案浮出水面

檢警在破解的硬碟中，發現多份關鍵文件。其中包括一份於2023年12月建立、名為「金錢規劃.txt」的檔案，內容多次修改，最後一次紀錄停留在案發前兩天，隨後遭刪除。

此外，警方也發現一份於2024年1月建立、涉及「投擲式燃燒瓶」的文件，配合其行動軌跡與地圖紀錄，逐步拼湊出完整犯案流程，讓張文的計畫內容無所遁形。

20萬筆瀏覽紀錄 數位鑑識還原完整真相

本案透過跨品牌原廠合作，完成堪稱教科書等級的數位鑑識作業，成功還原超過20萬筆網路瀏覽紀錄。檢方綜合分析後指出，張文的行為屬於經過長期規劃的犯罪模式，其雲端資料中的「攻擊計畫書」亦顯示，行動完成即告結束，並未設計後續逃逸路線。

