「宇宙毀滅前都無法破解」 檢警成功解開張文筆電

（中央社記者林長順台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，今天全案偵結。為調查張文犯案動機，曾透過ChatGPT尋求破解，得到「宇宙毀滅前都無法破解」答案，最後在檢警及專業人員努力下，終於成功破解。

27歲無業的張文去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自誠品南西店頂樓墜樓不治。

北檢案發後組成專案小組，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、中正第一分局、中山分局、刑事鑑識中心、捷運警察隊及內政部警政署刑事警察局共同偵辦。

北檢認定張文涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制刀械，及刑法恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。因張文死亡，依法不起訴處分。

檢警偵辦期間，由於張文已死亡，要釐清張文的犯案動機、作案計畫，必須破解張文的平板電腦及筆記型電腦，尤其張文的筆電損毀，經過專業人員的修復、破解，卻難以還原，讓專案小組傷透腦筋。

台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏表示，張文的平板電腦原本花了一個星期都無法破解，最後是靠著「鷹眼小組」，將一段拍到張文於去年11月17日到捷運台北車站勘查時使用平板的影像，以特殊軟體以1秒30張影像定格方式檢視、截圖，終於看到張文解開平板時的點的數字密碼。

至於張文被燒毀的華碩筆電，專案小組一度透過ChatGPT尋求破解方法，得到的答案竟是「宇宙毀滅之前都無法破解」，最後在華碩公司找國外專家團隊來台，與警方比對軟體、硬體研究後，發現一關鍵方法，經過1、2天試驗，終於破解。

盧俊宏表示，雖然沒有發現與犯案動機相關的資料，但筆電存有張文以筆電製作「攻擊計畫書」後，上傳雲端硬碟的紀錄，本來在最後階段已經有點絕望的專案小組，終於能夠成功破解，，找到張文「金錢規劃」、「投擲式燃燒瓶文件檔」等檔案，以及將攻擊計畫書上傳到雲端硬碟的紀錄。（編輯：李淑華）1150115