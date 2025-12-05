宇宙級夢幻合體 恆星不忘Forever Forever全球上架

記者周毓洵／臺北報導

由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同合唱的全新單曲「恆星不忘Forever Forever」，於今（5）日正式全球同步上架，一推出即備受矚目。歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，被形容為「宇宙級最強恆星陣容」的歷史性合作，象徵5人跨越20多年青春與記憶的再度交會。

單曲「恆星不忘Forever Forever」凝聚周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同的成長軌跡，也是一封獻給自己、彼此與歌迷的情感回信。吳建豪直呼旋律與歌詞「打動靈魂」；言承旭回想多年心路，感慨「大家現在還能再一起，真的很珍惜」；周渝民則將這次合作視為獻給一路陪伴的歌迷的永恆禮物：「永永遠遠，像恆星不忘。」

這次天團級聯手背後也有有趣花絮。阿信早在五月天大巨蛋演唱會前向周杰倫邀歌，但遲遲未收到作品；直到9月被周董反問「詞寫好了嗎？」阿信加速交稿後，周杰倫僅花3天就火速完成作曲，促成這首史上最強組合的新曲誕生。

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信5位象徵不同世代、不同領域的閃耀恆星，再度匯聚於同一片天空，為樂壇寫下全新篇章。「恆星不忘Forever Forever」以「無論走到哪，都要繼續發光」為核心精神，傳遞跨越時間的情感力量。