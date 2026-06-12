宇宙級IPO SpaceX正式掛牌上市

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全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）於12日在美國那斯達克正式掛牌上市，公司估值約1.77兆美元，為人類資本市場史上規模最大的IPO（首次公開募股）。而SpaceX首日交易，被指是資本市場對馬斯克「信仰溢價」的公投。

SpaceX以每股135美元的價格發售5.556億股，募資約750億美元，公司估值約1.77兆美元，一舉超越沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）2019年創下的294億美元募資紀錄，成為全球有史以來規模最大的IPO。

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按發行價計算，馬斯克持有的SpaceX股份價值約6880億美元，個人總身家接近9710億美元；只要上市後股價升至約140.71美元，他便成為全球首位淨資產突破兆美元的富豪。換言之，「兆富豪」（trillionaire）這個詞成為馬斯克的新頭銜。

據樂施會（Oxfam）分析，馬斯克的財富將超過全球最貧困46％人口（約38億人）的總和。若對馬斯克的1兆美元財富徵收10％的稅，將足以消除全球極端貧困一年，使超過8億人擺脫極端貧困。

此次約1000家機構投資者申請認購SpaceX股票，中東主權財富基金集體入場。散戶也砸了逾千億美元瘋搶，但認購獲配比可能僅略超過20％。這意味著馬斯克的大量忠實粉絲也在IPO階段無緣入場，可能會在股票上市交易後進一步推高需求。

亞洲投資者大多被拒於此次IPO門外，迫使他們尋找替代布局方式。在亞太地區，僅日本和澳洲的散戶可直接參與認購，其中日本的配售額本月稍早從20億美元上調至25億美元。對於無法直接參與的投資者，SpaceX供應鏈個股成了最熱門替代標的。

SpaceX首日交易後，未來投資者須密切關注兩個關鍵時間點，分別是「7月7日入那指」和「7月財報會兩天後的解禁」。7月7日是SpaceX上市後第15個交易日，屆時那斯達克100指數將正式將其納入。而預計7月22日或29日左右，SpaceX早期內部股東將首批大規模解禁，得以拋股。

SpaceX指示性開盤價為每股171美元，較IPO發行價135美元上漲29％。