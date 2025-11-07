宇宙膨脹論錯了？韓國學者挑戰天文物理主流觀點，宇宙最終命運可能是「大崩墜」

一項由韓國延世大學教授領導的最新研究稱，宇宙的膨脹可能正在減速、暗能量正在減弱，可能導致宇宙最終走向「大崩墜」（Big Crunch）的情景。《衛報》稱，這項研究對曾獲諾貝爾獎、主導學界長達 27 年的「宇宙加速膨脹論」提出了極具挑戰性的質疑。隨著其他研究組織也得出類似結論，一場關於暗能量本質和宇宙終極命運的激烈辯論，正在天文學界蓄勢待發。

長期以來，天文學界的主流觀點認為宇宙的膨脹正在加速。這項理論是基於 1990 年代天文學家對「1a 型超新星」（type 1a supernovae）的觀測結果：他們發現這些超新星的亮度可以代表它們的距離，透過測量超新星的「紅移」（redshift，光線因宇宙膨脹而被拉伸）可估計宇宙各部分膨脹的速度。當時的觀測顯示，遙遠的超新星的亮度比預期暗淡，這讓天文學家們得出結論：宇宙膨脹正在加速，且存在一種看不見的神秘力量「暗能量」（dark energy）克服引力、推動星系遠離；暗能量的發現也因此獲得 2011 年諾貝爾物理學獎的肯定。

然而，韓國延世大學的李永旭（音譯）教授採用新的研究方法，對原本的預設提出質疑：李教授的研究團隊透過不同方法估計 300 個「宿主星系」（host galaxies）的年齡，發現早期宇宙恆星的屬性存在簡單的變化，導致它們平均產生較為暗淡的超新星。他們修正了這種系統性偏差後得出驚人結論：宇宙雖然仍在膨脹，但膨脹的速度已經減慢，且暗能量正在減弱——這徹底顛覆了宇宙將永遠膨脹下去的主流預測。如果暗能量持續減少到變成負值，理論上預測宇宙將以「大崩墜」（Big Crunch）告終。

李教授表示：「自發現暗能量和宇宙加速膨脹以來，已經過去了 27 年。但其中有一個關鍵假設，結果證明是錯誤的——這就像襯衫的第一顆鈕釦扣錯了。如果這些結果得到證實，就標誌著宇宙學領域的一次重大典範轉移。」

《衛報》稱，這篇發表在《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）上的論文，預計將在宇宙學界引發巨大的爭議和質疑。畢竟，它挑戰的是一項獲得諾貝爾獎且統治學術界近 30 年的理論。不過，這項研究的影響力不容小覷。英國達勒姆大學（University of Durham）的宇宙學家弗倫克教授（Prof Carlos Frenk）雖未參與該研究，但表示這項發現「絕對有趣、非常有挑釁性。雖然很可能是錯的，但你不能忽視它誘人且深刻的結論」。

值得注意的是，在該研究發布之前，自全球超過70多所研究機構的數百名科學家和工程師，聯合建造的一個名為DESI（Dark Energy Spectroscopic Instrument，暗能量光譜儀）的新型強大儀器，在今年初也獨立達成了類似結論。在兩方人馬都對主流理論提出質疑後，一場關於暗能量的本質和宇宙最終命運的激烈辯論，已正式在宇宙學界展開。

