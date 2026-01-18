宇宙錄影挑戰「山難求生」遇寒流 曝驚險過程：差點無法完成

藝人「宇宙」林思宇近來參與兒少科普實境節目《鹹魚小隊》第2季，分享拍攝「山難求生」集數時，差點無法完成任務的過程，「自己平常也有在爬山，所以認為山難求生是很需要學習的技能，本集拍了2天1夜，不僅跟著小隊員走山路走到懸崖，甚至還要在天黑以前用背包僅有東西來搭建簡易帳篷，但怎麼搭都搭不太好，眼看快天黑了只好求助教練們來幫忙，當天又遇到寒流，差點未能及時完成任務，非常驚險！」

胡子（左起）、嚴八、宇宙17日出席《鹹魚小隊》第二季特映會。（圖／公視提供）

宇宙坦言：「戲劇有時候可以照著劇本走，但拍攝《鹹魚小隊》很多時候，小隊員的真實反應經常超乎製作單位想像，會需要訓練當下反應機制。」

《鹹魚小隊》第2季除了原班陣容―LIS 情境科學教材創辦人嚴天浩（嚴八）、登山專家詹喬愉（三條魚），加入了百萬訂閱手作實驗 YouTuber「胡子」和藝人宇宙。17日於科教館「小黑盒沉浸式劇場」舉辦特映會，宇宙、嚴八、胡子與現場親子互動熱烈，也與孩子們分享防災知識的重要性。

《鹹魚小隊》第2季除了原班陣容嚴八（右2）、三條魚（左2），本季更加入 胡子（右1） 、 宇宙（左1）。 （圖／公視提供）

熱愛挑戰瘋狂實驗的胡子分享自己拍攝溪水暴漲集數差點遇溺水危機，感嘆危機來臨當下，自己所學的水中自救方法全部忘光，「我以為自己很會游泳，但挑戰溺水自救的任務時，下水之後溪水比想像中的湍急，完全不能像一般游泳時那樣操控身體，由於沒有練習過在水下睜開眼睛，所以頭沉進水裡時搞不清楚方向、手腳要大力滑水，頭才能冒出水面，最後因為嗆了幾口水之後就開始恐慌，變成像一般溺水者的無效揮動四肢。」

他也笑稱「幸好製作單位安全防護做得很完善，岸邊的救生員立刻伸了竹竿過來給我抓，不然再過十幾秒可能真的就會溺水！」

對於近期發生的捷運傷人事件讓許多人感到恐慌，胡子也呼籲大家除了平時注意自己的心理狀態之外，對於自身安全的意識也應該要提高，不管在什麼場合，都應該要保有「最低限度警覺性」。

