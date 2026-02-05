宇智網通完成審議 同意光寶科54元收購100%股權！

財經中心／余國棟報導

光寶科技（2301）對宇智網通（6470）的公開收購案，已於2月4日獲宇智網通審議委員會通過，審議委員會表示收購條件與資金來源具公平性與合理性。光寶科將以每股54元收購至3月12日止。

光寶科技公開收購宇智網通之計畫，於2月4日獲宇智網通審議委員會審議通過。審議委員會表示，光寶科所提出之公開收購條件及資金來源，經評估具公平性及合理性。光寶科將持續收購宇智網通100%股權至3月12日止，每股收購價格為54元整。除宇智網通董事長暨總經理袁允中因簽署應賣承諾書，承諾應賣其全數股權，具自身利害關係，基於利益衝突迴避，未參與董事會討論及表決；其餘全體出席董事均同意本次公開收購，惟仍籲請股東詳閱公開收購說明書中，所述參與應賣與未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

光寶科以核心技術與系統整合能力，持續驅動AI運算、電氣化及智慧能源基礎建設的發展。隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算、AI應用需求，行動網路流量亦同步迅速成長。未來宇智網通能為光寶在5G+ 次世代的網路通訊市場，提供先行布局的策略優勢，能以更佳的能力和定位掌握 FWA成長、AI驅動的行動通訊優化、邊緣運算等趨勢所帶來的新應用機會。

光寶科本來就有網通產品，透過與宇智合作，有助產品互補與技術銜接；藉由宇智的FWA產品、技術、人才，光寶科將提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋路由器、交換機、小型基站及FWA。

