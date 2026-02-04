宇智網通審議委員會全票通過光寶科100％股權收購案

光寶科宣布，公開收購宇智網通的計畫，已於 2 月 4 日獲宇智網通審議委員會審議通過，審議委員會表示，光寶科所提出的公開收購條件及資金來源，經評估具公平性及合理性，全體出席董事均同意本次公開收購。

宇智網通審議委員會也指出，宇智網通董事長暨總經理袁允中因已簽署應賣承諾書，承諾應賣其全數股權，具自身利害關係，基於利益衝突迴避，未參與董事會討論及表決，

光寶科表示，將持續收購宇智網通 100% 股權至 3 月 12 日止，每股收購價格為 54 元。

