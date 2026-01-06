機器人不僅能做出高難度的空中迴旋踢並精準踹破西瓜，在展示影片中，更直接與執行長王興興進行對練。（圖／翻攝自微博@卓技領航）





中國科技發展近日呈現兩樣情。知名科技公司宇樹科技（Unitree）日前發表最新一代人型機器人，展現驚人的運動控制能力。該機器人不僅能做出高難度的空中迴旋踢並精準踹破西瓜，在展示影片中，更直接與執行長王興興進行對練；過程中機器人使出一記凌厲飛踢，讓王興興嚇得連連後退，其靈活度引發外界關注。



然而，在硬體技術展現突破的同時，軟體應用端卻傳出意外插曲。近期有中國民眾使用騰訊旗下AI助手「騰訊元寶」協助修改程式碼時，竟遭AI「情緒失控」辱罵。據用戶描述，他在要求修改代碼後，AI竟回應指責他反覆修改是在浪費時間，甚至在2小時內兩度爆粗口，質問用戶難道不覺得煩。突如其來的謾罵讓當事人大感錯愕，一度懷疑是否為後台工作人員的惡作劇。

針對此爭議，騰訊隨即緊急發表道歉聲明。官方解釋，經內部核查後，確認該事件與用戶操作無關，亦不存在人工惡意回覆的情況，純屬極低機率下的模型異常輸出。

儘管中國近年宣稱AI技術發展一日千里，但此次事件顯示，無論是硬體的安全性或軟體模型的穩定度，仍有許多環節尚待完善。如何確保備受期待的AI助手能真正成為人類的得力幫手，而非製造衝突的工具，顯然是技術發展過程中必須正視的課題。

