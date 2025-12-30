宇樹機器人誤踹男工程師「重點部位」 馬斯克「笑哭」了
中國人形機器人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的關注。中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作，卻意外一腳踢中工程師痛到蹲地，這段「事故」影片被特斯拉Cybertruck首席工程師轉發後，馬斯克亦在評論區留下「笑哭😂」表情，引發熱議。另外，宇樹科技29日宣布，與中國電商巨頭京東推出的首家實體門市將於31日在北京正式開業。
teleoperator kicking himself over not programming Asimov's Laws of Robotics... Worth considering if we should base today's reality on the science fiction musings from the past. Testing with humanoid robots is a very interesting new challenge. Historically robots have been… pic.twitter.com/1JB4KtlTh6— Wes (@wmorrill3) 2025年12月26日
來源：X平台
綜合環球時報、香港01報導，Cybertruck首席工程師近日在X平台(前身為推特Twitter)上，轉發了一段中國宇樹科技G1人形機器人進行同步模擬動作測試的影片。影片中，G1機器人起初與工程師的動作同步流暢，然而在後續模仿一個踢腿動作時，機器人的動作出現偏差，不慎一腳正中了前方的工程師。被「誤傷」的工程師當場痛得蹲下，而一旁的G1機器人也同步做出蹲下的姿勢，畫面既驚險又帶點滑稽，彷彿「復刻事故現場」。
對此，Tesla CEO馬斯克也在該帖文的評論區現身，發布了一個「笑哭😂」的表情符號。
該影片也迅速在網路引發熱議，有網民幽默調侃，「機器人是笑彎了腰嗎」、「我踢我自己」；也有網民疑問：「這是巧合還是故意的？對於靠精確的算法來控制動作的機器人，你告訴我這是計算失誤，我是不信的。」
另據北京日報報導，隨著消費級機器人應用場景逐步擴大，機器人零售模式也出現新變化。宇樹科技29日宣布，與中國電商巨頭京東推出的首家實體門市將於31日在北京正式開業。
京東與宇樹科技合作推出首家實體門市，門市已於京東MALL北京雙井店展開試營運，並將於31日正式開業。該店為京東聯合宇樹科技全球首店，同時也是中國首家「京東MALL X 宇樹科技」品牌店，象徵機器人零售由線上展示，進一步走向實體可近距離體驗的消費模式。
報導並指，門市集中展示宇樹Go2四足機器狗、G1人形機器人等多款產品，涵蓋消費級與多場景應用需求。店內還設有沉浸式互動體驗區，在專業工程師指導下，消費者可實際操作與體驗機器人在不同場景中的互動與協作功能。同時，消費者在店內可直接購買。據悉，宇樹科技此前已於京東線上商城開設官方旗艦店上架多款產品。
港媒分析，此次京東和宇樹科技的合作，象徵著京東「智慧機器人產業加速計畫」落下重要一子。目前除宇樹科技，京東還吸引智元、天工眾擎等中國機器人品牌入駐。
同時，京東推出機器人自營租賃服務，使用者可以透過京東直接租賃宇樹四足機器狗、人形機器人等產品。
更多世界日報報導
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 73
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 28
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 30
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 39
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 540
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 29
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 10
年發20億度電 SRE海盛風電宣布電力完售 買家各有來頭
風睿能源集團（SRE）今（30）日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」495MW裝置容量所發電力已全數售罄；接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型，達成永續發展目標。太報 ・ 1 小時前 ・ 1
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74