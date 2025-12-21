宇樹科技6機器人為王力宏伴舞「側空翻」 驚動馬斯克「1個字」給讚

王力宏成都演唱會，身旁機器人跳舞後空翻驚豔全場，連馬斯克都轉發稱讚。翻攝X/elonmusk



歌手王力宏19日晚間在中國成都舉辦「最好的地方」世界巡迴演唱會第 47 場，許多歌迷粉絲到場力挺，不過這一場表演也驚動了世界首富、特斯拉創辦人馬斯克？因為中國宇樹科技的人形機器人，在王力宏身邊伴舞，動作流暢、完成轉身跳躍等複雜動作，讓馬斯克看到相關影片，也在自己的X上評論「Impressive」，瞬間引爆科技圈討論。

根據畫面顯示，王力宏這一場演唱會一共動用了六台宇樹機器人伴舞，機器人與人類伴舞團隊動作完全一致，包括手臂揮舞、腿部踢踏、轉身跳躍等複雜動作，精準複刻編舞，表演尾聲，六台機器人還同步完成韋伯斯特空翻，動作穩定流暢，引起現場歡呼聲不斷。

根據透露，王力宏與宇樹科技創辦人王興興頗有私交，針對「機器人如何真正跳舞」，雙方都花了不少心力事前討論。為了這次合作，王力宏親自參與創意與舞蹈設計，與編舞團隊花費近兩個月時間，逐一拆解舞蹈動作，從節奏、肢體角度到力量呈現，讓機器人舞蹈更貼近人類表演。

王力宏演出畫面太震撼，也讓全球首富馬斯克忍不住發文了。馬斯克親自在社群平台X發文，只用一個字「Impressive」，讚賞機器人跳舞橋段。

另外，也有財經媒體報導，稱中國機器人進步太快，幾個月前在春晚舞台上還像是剛學會走路的小孩，如今已經成為了專業的舞者。

