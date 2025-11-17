宇藝設計：光的軌跡 時間的樓梯 老屋新生後的現代企業風景

【文字整輯｜王程瀚、圖片提供｜宇藝設計】

圖片提供｜宇藝設計

在城市中，總有一些角落藏著時光的痕跡，那些不被喧囂侵擾的靜巷老樓，彷彿正等待著一場動人蛻變。本案正是一棟位於台北仁愛路、已有四十年歷史的樓中樓舊宅，經由宇藝設計重新梳理動線與結構，轉化為具備辦公、接待與短住機能的多元空間，讓老屋與當代企業的精神於此交會，光影與記憶緩緩鋪展一段新的故事。

圖片提供｜宇藝設計

圖片提供｜宇藝設計

空間共分上下兩層，總面積約75坪，最高樓高近六米。設計師以「光的軌跡」作為設計主軸，藉由一座圓弧旋梯將動線與視覺聚焦點串聯起來。這道樓梯不只是垂直移動的載體，更是光線流動的路徑。隨著階梯拾級而上，內嵌的光帶讓人彷彿走進一條光的通道，映照出空間的節奏與層次，也無聲地述說企業歷程的向上延展。

廣告 廣告

圖片提供｜宇藝設計

圖片提供｜宇藝設計

考量到原始格局的一字形樓梯阻礙了視線與採光，設計師果斷將其更改為靠窗的旋梯，使自然光得以大面積導入，使樓上樓下不再是封閉的區隔，而是一段以光為界的互動旅程。樓上為行政與會計辦公區，樓下則規劃為接待、會議與彈性交流空間。開放式的格局讓各功能區域保有各自定位，同時又維持視線的流動與連結。

圖片提供｜宇藝設計

圖片提供｜宇藝設計

舊有建築中保留的粗獷梁柱，本為潛在的壓迫源，設計師卻以不同策略巧妙化解其重量。部分梁體經由鏡面包覆，使視覺得以延伸並削弱結構感；而刻意裸露的斑駁樑面，則轉化為呼應企業初心的象徵，將建築歲月內化為精神性的符號，融入空間敘事之中。

圖片提供｜宇藝設計

圖片提供｜宇藝設計

為避免傳統辦公室常見的僵硬劃分，本案選擇以弧形屏風、收納牆及材質轉換來界定機能分區。中島區成為交流的核心，不僅能作為會議桌使用，也能轉化為用餐、接待的彈性平台。這樣的設計語彙，除了讓使用者擁有開放感，也賦予空間更多如家一般的溫潤感受。

圖片提供｜宇藝設計

圖片提供｜宇藝設計

材質與色彩策略亦同樣展現成熟內斂的美學觀。整體以黑、灰、白為基調，佐以鐵板染色、氟化鏡面、礦物塗料與清水混凝土質地，使場域呈現沉穩中帶層次的質感。牆面上編織肌理的黑灰色收納牆，隱性整合了功能，亦形塑出安定與秩序的氣場；鏡面則反射光線與樑體，使空間擁有更深的維度延伸。

圖片提供｜宇藝設計

值得一提的是，設計師在環保與永續層面的思考也處處可見。包括全面採用綠建材與無毒塗料，照明則安裝LED取代傳統燈具，大幅降低能耗。同時藉由樓中樓挑高與上下層窗戶搭配的自然通風設計，讓空氣順暢流動，進一步減少對機械通風的依賴，展現企業重視節能與環境的實質承諾。

圖片提供｜宇藝設計

圖片提供｜宇藝設計

業主對於光線的引導、空間的彈性與開放感皆表達高度認同。他認為這處空間不只提升品牌形象，更像是一張無聲的名片，替企業低調地傳遞價值與理念。無論站在中島區遠望，或沿著旋梯登高，每個角落都讓人感受到時間的流動與結構的呼吸。

圖片提供｜宇藝設計

從內部的光影節奏到結構語彙的轉化，本案並未一味遮掩老屋的痕跡，而是將時間作為創作材料，讓空間既能述說過去，也能投射未來。當陽光在黃昏時灑落於屏風與牆面上，那些日夜交替的微妙變化，不只是光影，而是企業精神與空間記憶緩緩交織的證明。

圖片提供｜宇藝設計

一座樓梯，一縷光線，一段樓中樓的轉化歷程，在鏡面反射與時間層疊之間，悄悄寫下企業與建築之間最溫柔的默契。

宇藝空間設計有限公司

地址｜台北市大安區安和路2段241號11樓

電話｜02-2738-8918

網址｜https://www.instagram.com/_yui.design_

上設計王看更多資訊