宇贊設計：島嶼分號榮獲西班牙設計技能獎銅獎與紐約建築設計獎銀獎

【文字整理｜編輯部】

這棟緊湊的52至56平方公尺住宅屬於一位在紐約居住多年的屋主，他渴望重現精品飯店的精緻魅力與美國家庭熟悉的溫暖氛圍。設計靈感來自美國的線條、法國玻璃門和水晶吊燈。在老舊公寓大樓與嚴格管理規範的限制下，設計師融入西式風水原則，如柔化的角落與鏡面遮蔽，打造出一個寧靜的都市避風港，讓屋主能舒適地長期停留台灣。

一進門，廚房中島立刻成為焦點。綠色大理石與白色石材交織成波浪狀圖案，將豪華飯店的精華濃縮成緊湊的形態。客廳裡，一盞小水晶吊燈反射在牆面上，午後柔和的光線散射在溫暖的白色表面上。

臥室裡，梳妝台藏在一扇低調的門後，方便風水，維持整潔的外觀。角落和天花板經過細緻設計，採用柔和的半徑，以中和銳利的角度。秉持「無廢棄翻新」原則，宇贊設計保留了原有的石造電視牆，並透過塗層進行色彩校正，呈現出清新溫暖的白色調。在窗外的都市喧囂中，新舊材料的融合自然融合——證明細膩的細節能超越時間。

