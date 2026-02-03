宇隆評估在美設廠 今年AI伺服器UQD訂單看增

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）精密零件機械加工廠宇隆總經理蔡銘東今天表示，宇隆評估在美國設廠，今年人工智慧（AI）伺服器用液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD訂單可爆發成長，宇隆自有品牌諧波減速機切入人形機器人與智慧製造供應鏈。

宇隆下午舉辦概念型人形機器人與諧波減速機發表會，展示自有品牌諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，會中亮相的概念型人形機器人TUF-X，曾在2025年德國歐洲工業自動化大展（SPS 2025）展出，此次是首度在台灣公開展示。宇隆宣示，未來目標要成為「用機器人製造機器人關鍵模組」的廠商。

宇隆董事長劉俊昌指出，宇隆要為人工智慧應用打造可靠的關節模組，人形機器人關節系統從頸部、肩部、手臂至手指等關節，實際搭載宇隆自製減速機，呈現人形機器人由主幹到末端的動力與傳動配置。

展望今年，宇隆指出，今年3大成長動能包括汽車、自行車、以及UQD（Universal Quick Disconnect）等。

蔡銘東預估，今年UQD訂單可爆發成長，在減速機，宇隆與信邦電子合作，在信邦支持下切入美國市場，包含自動搬運車、人形機器人、機器狗等專案應用。

在海外廠區布局，蔡銘東說明，中國浙江新廠規劃2028年至2029年啟用，可搭上中國大陸人形機器人減速機應用浪潮，此外持續審慎評估在美國設廠。

展望今年應用，蔡銘東預期，醫療應用持穩，工業領域持續穩健，車用領域可逐步回溫，自行車可快速成長，展望今年營運，宇隆重申目標成長兩位數百分比。

蔡銘東說明，今年車用訂單不限於歐洲市場，還包括中國、亞洲和美洲市場，訂單持續挹注，宇隆不得不縮減海外工廠休假時間，因應客戶需求。中高階自行車應用逐漸復甦，部分客戶有急單，預期今年自行車應用可快速成長。

在人形機器人應用，宇隆說明，人形機器人全身共配置近20顆減速機，涵蓋行星式、諧波式與微型行星減速機。其中，行星式減速機部署在腰部，提供高扭矩支撐；諧波減速機應用於主要關節，兼顧高精度與低背隙需求；微型行星減速機應用於手指等末端結構，支援細緻動作控制。

在市場應用布局，宇隆指出，減速機產品除了應用在人形機器人外，也布局無人搬運系統（AGV/AMR）、自動化設備、機械手臂、機械狗與低空飛行載具等應用領域。（編輯：楊蘭軒）1150203