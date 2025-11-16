「守住台灣要臥薪嘗膽！」翁履中曝兩強夾擊下產業策略：思考的不是台灣No.1

強勢要求晶片製造回流美國的總統川普，屢次在媒體提及台灣偷走晶片產業，並要求台積電將先進製程晶片擴大在美國生產，外界因此擔憂「護國神山」可能被掏空。對此，美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中表示，面對這個時刻，台灣需要有一群人團結起來，設想一個30年後全AI時代，思考哪個產業將真正屬於台灣。

翁履中在風傳媒節目《下班國際線》提到，中方的自信心上升，明年中國主辦APEC，所以中方的氣氛就像辦奧運一樣，今年是主辦國、東道國，整個國家的整體實力要展現得更強，所以中方一定不會做出太多讓步。而中美之間的競爭可以大膽的說，美國希望在明年4月可以達成某種協議，那麼現在的美國恐怕在跟中國交手過程中，就算嘴巴上講的很硬，實際上面恐怕也要做出很多放鬆，才有辦法真的讓川普在明年4月的舞台上得到一些他想要的東西。

廣告 廣告

翁履中提到，美國總統川普（見圖）就算嘴巴上講的很硬，實際上面恐怕也要做出很多放鬆。（資料照，美聯社）

美國對台支持恐淡化 部分敏感議題須調整

翁履中解釋，所謂「放鬆」是什麼意思，包括爭議敏感的話題可能必須要做出調整。如果特別以台灣來說，台灣當然很希望美國給我們一些優惠，包括像總統賴清德的過境，包括在各項議題上面的支持（如2758決議），恐怕美國從現在到明年4月，這些支持恐怕都會變成「口頭上很淡化的支持」，而不能很名目或直接地說，譬如由國會或國務院來發表什麼樣的聲明。

翁履中指出，美國現任國務卿盧比歐以前最強勢的就是人權的報告書，其實從今年的人權報告書大幅刪減內容，裡面法輪功完全不見，人權相關也只淡淡幾句話，就可以看到為了達成中美之間的協議，其實美國在很多政治立場上已經做出了微調。

面對中美壓力 翁履中：台灣要把姿態擺到最低

翁履中強調，所以從現在到明年4月，台灣要做的事情是真的要把頭蹲低，可能要稍微調整一下我們的自尊，思考的不是台灣No.1，而是台灣真正的裡子是不是能夠站得穩。

翁履中說明，現在要做的事情，尤其在台灣的半導體產業，美國現在很全力希望我們的半導體做出轉移，我們面對的是真的來自於美國的壓力，同時來自中國威脅，在這樣的情況下，如何蹲的低，在半導體不要全失的情況下，還要想辦法在兩岸之間的關係，別再把台海緊張升高，甚至還要想辦法看看能不能開啟至少民間或企業界的交流，必須要多管齊下。

翁履中認為，要守住台灣，現在需要做的事情有點像臥薪嘗膽，真的要把姿態擺得最低。知道台灣民眾不喜歡聽這樣的事情，可是我們要面對現實，所謂的現實就是這個中美交鋒，台灣期待的是美國很強，美國隊長可以做一切的事情，但現在時空環境不是如此。

翁履中說道，現在進入到一個全新局面就是AI世界即將來到，全世界沒有一個國家知道AI會發展到怎麼樣，包括輝達執行長黃仁勳都不知道，黃仁勳現在做的事情是建置AI基礎建設而已，連他都不知道AI能夠帶來什麼樣真正的獲利。

翁履中直言，我們現在期待的是AI會有發展，但目前尚未獲利，沒獲利這件事其實對任何人來說都挑戰。回歸到整個中美競爭，我們就知道台灣現在蹲低不是為了完全讓步，而是蹲低看看未來世界有什麼是我們可以抓得住的。

台灣迎來關鍵時刻 翁履中呼籲把握AI產業新契機

翁履中續指，現在遇到的是台灣30年前的那個關鍵時刻，30年前有一群菁英人才想像出一個新的產業叫做「晶圓代工」，我們現在遇到這個時刻，需要有一群人團結起來，想像一個30年後全AI的時代，有一個什麼產業是屬於台灣的。

翁履中表示，以前在做晶圓代工沒人知道台灣在搞這個，但當全世界看到台積電這麼強的時候，已經是第一名，而且別人搶不走。（資料照，顏麟宇攝）

翁履中示警，如果台灣現在在半導體還沒全部轉移的5~8年之內沒有辦法想出來，我們的挑戰就大了；可是如果可以想出來，然後低調地往前發展，以前在做晶圓代工沒人知道我們在搞這個，但當全世界看到台積電這麼強的時候，已經是第一名，而且別人搶不走。

翁履中總結，我們現在遇到了又是30多年前的那個時刻，問題是現在有沒有大家坐下來好好的想一想？他坦言，台灣的民間實力動能非常強，問題是現在被卡住了，要打開，要先團結、和諧。

更多風傳媒報導

