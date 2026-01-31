守住回家路 桃園交通事故防制成效六都第一

桃園交通事故防制成效六都第一。





交通部最新公布的統計數據，為桃園市交出一張令人安心的成績單。114年1至10月全市交通事故在30日內造成的死傷人數明顯下降，無論是整體事故、酒駕事故或行人事故，減少幅度均名列六都第一，顯示交通事故防制工作已逐步轉化為市民「真實感受得到的安全」。

統計顯示，114年1至10月全般交通事故死亡人數為200人，較前年同期減少43人，降幅達17.7%；受傷人數45,400人，減少3,216人；整體死傷人數減少3,259人，降幅達6.7%。這些數字背後，代表的是更多家庭免於承受突如其來的傷痛，也讓用路安全不再只是口號，而是正在發生的改變。

在酒駕事故防制方面，114年1至10月酒駕事故死亡人數降至11人，較前年同期大幅減少38.9%，受傷與死傷人數也同步下降超過一成半；行人事故方面，死亡人數減少24.4%，整體死傷人數減少13.7%，三大事故類型的防制成果皆高居六都之首，展現桃園市政府警察局長期深耕交通安全的成果。

另桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林東星表示，交通安全沒有捷徑，只能一步一步扎實做。警方透過定期召開事故防制會議，深入分析各行政區的肇事熱點與高風險時段，並滾動式調整警力部署，讓執法更即時、更精準。針對行人及高齡者事故高風險路段，也加強取締未停讓行人、違規停車與行人違規行為，盼從源頭改變用路習慣。

春節期間，桃園市政府警察局交通大隊也將提高「見警率」，在交通要道、商圈、廟會與觀光景點，都能看見警察的身影，讓安全不只是被保障，更是被看見。警方強調，新春期間將特別加強取締酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速及不停讓行人等重大違規，希望透過執法與宣導並行，守住每一趟返鄉與出遊的平安。

「新春重道安，用路好平安。」呼籲市民朋友，一起遵守交通規則，讓回家的路、出遊的路，都成為最安心的路。

