守住地方補助款 宜蘭建設不中斷

立委吳宗憲表示，十四日的三讀通過，對宜蘭是一場真正的勝利。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

立委吳宗憲表示，十四日的三讀通過，對宜蘭是一場真正的勝利。《財劃法》完成修正，確保中央不能再任意刪減地方的補助款，宜蘭被苛扣的經費得以守住，未來建設也不會再被中央一句話卡住。這一仗，我們為宜蘭打了漂亮的翻身仗，成功守下關鍵財源。

吳宗憲指出，立法院十四日三讀了通過「財政收支劃分法」修正案，目的很清楚：確保中央不能再任意刪減地方政府依法應得的一般性補助款，並明訂計畫型補助比例不得低於過去十年的平均值。讓地方建設不再受政治操作綁架，還給縣市政府治理應有的資源和穩定性。

吳宗憲說，今年五月，行政院以「中央預算遭刪減」為由，大砍地方補助款百分之二十五，把沉重的財政壓力推給本來就很艱難的縣市政府，徹底「肥了中央，窮了地方」。宜蘭因此被刪二十五億五千萬元，是全台受害最深的縣市之一。他當時第一時間站出來嚴正指控行政院違法剋扣，為宜蘭人的救命、救急錢和無賴的中央政府據理力爭。今天終於修法補上了制度漏洞，他稍微鬆了一口氣，雖亡羊補牢，但終究補上關鍵缺口。未來中央補助地方的金額，不能低於去年的數額；計畫型補助也有標準可依據，不再讓地方年年提心吊膽、只能無奈「看中央臉色」。