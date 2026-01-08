守住壽山動物園孟加拉虎 邱志偉促及早啟動繁殖規劃

立委邱志偉表示，若未及早啟動繁殖規劃，預估十年後台灣恐將無老虎可供展示，勢將影響動物園之教育功能、解說推廣。（取自邱志偉臉書）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱志偉八日表示，若未及早啟動繁殖規劃，預估十年後台灣恐將無老虎可供展示，勢將影響動物園之教育功能、解說推廣，以及民眾認識大型貓科動物的機會。

邱志偉指出，孟加拉虎同時屬於 CITES I級之國際瀕危物種，期盼林業及自然保育署能予以大力支持。尤其壽山動物園除一般民眾參觀外，長期也是高雄市國中小及高中，乃至外縣市學校也會來，是一個重要的環境教育場域，對下一代的生態與保育認知，具有不可取代的公共價值。

邱志偉邀請農業部林業及自然保育署張副署長，以及高雄市政府觀光局江主秘、壽山動物園莊主任，到立法院就壽山動物園孟加拉虎繁殖計畫進行討論。

他提到，主要原因在於，目前園區內有二頭達到適齡、具備配對條件的黃色孟加拉虎。園方基於族群延續與物種繁衍考量，為確保未來仍有適當數量的個體可作為教育展示之用，依相關規定規劃並提出孟加拉虎繁殖計畫。

邱志偉說，考量大型貓科動物繁殖涉及高度專業與嚴謹程序，高雄市觀光局本於審慎原則，並為確實符合野生動物保育法相關規範，特別與林業及自然保育署進行意見交換，期能在後續正式陳報計畫時，程序順利、審查無礙。

邱志偉說進一步說，張副署長也回應，後續將安排至壽山動物園進行現地勘查，並強調相關孟加拉虎的背景資料須充分完備，同時高雄市相關局處亦須提出具體回應與配套說明，以利未來外部委員於審查時，能清楚理解園方整體規劃與執行方式。