守住春節邊境防線 卓榮泰：全力恢復國產豬肉國際聲譽

行政院長卓榮泰（左二）10日在農業部長陳駿季（左一）、交通部長陳世凱等相關部會人員陪同下，前往桃園國際機場視察邊境防檢疫作業，實地視察防檢署入境旅客手提行李查驗宣導區及關務署紅、綠線旅客查驗措施。（陳麒全攝）

行政院長卓榮泰（左一）10日前往桃園國際機場視察邊境防檢疫作業，實地視察防檢署入境旅客手提行李查驗宣導區及關務署紅、綠線旅客查驗措施。（陳麒全攝）

行政院長卓榮泰（右三）10日在農業部長陳駿季（右四）、交通部長陳世凱（右一）、桃園市長張善政（右二）等相關部會人員陪同下，聽取農業部防檢署桃園分署分署長陳子偉（左一）邊境防檢疫簡報。（陳麒全攝）

行政院長卓榮泰10日前往桃園國際機場視察邊境防檢疫作業時表示，春節期間做好邊境防守，是政府最重要、也最不能鬆懈的工作。政府目標在2月底向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，呼籲國人共同配合，協助恢復國產豬肉的國際聲譽。

卓榮泰10日下午在農業部長陳駿季、交通部長陳世凱等相關部會人員陪同下，聽取邊境防檢疫簡報，並實地視察防檢署入境旅客手提行李查驗宣導區及關務署紅、綠線旅客查驗措施，同時致贈禮盒，慰勞堅守第一線的防疫人員。

卓榮泰致詞指出，去年10月非洲豬瘟疫情突如其來，對台灣產業界及豬農造成相當衝擊，所幸在中央與地方政府通力合作下，疫情控制在個案場內，未進一步擴散。他感謝各部會與地方縣市全力投入防疫，並強調政府正全力朝2月底申請重返非疫區目標前進，這將是台灣防疫工作的重要新里程碑。

卓榮泰表示，「這次春節就是最大的挑戰」，面對大量返國國人及國際旅客，如何防範違禁品入境、阻絕疫病於邊境之外，是當前最關鍵的任務。他指出，部分旅客可能因疏忽攜帶含肉食品入境，相關單位務必加強宣導與查驗責任，將走私、違規或無心夾帶的風險降到最低，確保民眾安心，也讓產業能健康發展。無論進口貨品、快遞、郵包或旅客行李，均須全面加強檢查。

他進一步說明，政府已從三個面向加大防疫力道，包括強化人員檢查戰力，提升手檢區、檢疫犬組與X光機配置，不僅桃園、台中、小港等主要機場，所有行李進出動線的前線人員戰力都要同步提升；其次，因應年節人流增加，將適度提高全面檢查比例，秉持「零信任、零容忍」原則；最後，向前延伸、阻斷源頭，才能讓後端防疫工作更為有效，確保國人安心過年。

卓榮泰也呼籲國人切勿攜帶具檢疫風險的動植物產品入境，違規一定會被查獲並依法裁罰；同時提醒旅外親友勿寄送肉製品回台，政府將嚴格把關，徹底阻絕境外風險。他強調，唯有落實邊境防守，台灣才有條件在2月份向世界動物衛生組織申請重返非疫區，恢復國產豬肉的良好形象，讓畜牧業者重拾信心、再度揚名國際。

