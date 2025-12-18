守住百年水圳防線 劉建國爭取1.82億元強化新虎尾溪別線防洪韌性

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】立法委員劉建國日前邀請農業部長陳駿季南下雲林，實地會勘「新虎尾溪別線」改善工程，聚焦制水閘門老化與防洪能力不足等防災關鍵課題。該工程總經費約1.82億元，攸關地方防汛安全、農業命脈與居民生命財產，劉建國強調，面對極端氣候挑戰，百年水圳必須全面升級，才能成為守護地方的防災防線。

劉建國邀農業部長陳駿季南下雲林會勘新虎尾溪別線改善工程。(記者廖承恩翻攝)

劉建國指出，新虎尾溪別線自1923年開圳至今已逾百年，是雲林地區重要的灌溉與排洪系統，肩負調節水量、防範水患的重要功能。雖於民國88年改建橡皮壩，但相關制水與調度設施使用迄今已超過25年，結構老化、調節能力不足，難以因應近年暴雨頻繁、雨量集中所帶來的防洪壓力，改善工程已刻不容緩。

廣告 廣告

劉建國表示，近年極端氣候型態改變，短延時強降雨已成常態，新虎尾溪別線若無法即時有效調節水量，恐在豪雨期間造成排洪不及，威脅周邊聚落與農田安全；反之，枯水期亦影響灌溉穩定。他強調，防災不能等事故發生後才補救，必須超前部署，因此多年來持續在立法院為雲林爭取中央資源，全力推動整體改善計畫。

新虎尾溪別線百年水圳，肩負雲林灌溉排洪與防汛重任要務。(記者廖承恩翻攝)

農業部長陳駿季表示，新虎尾溪別線是雲林防洪體系中不可或缺的一環，本次改善工程共規劃四大項目，總經費約1.82億元，改善範圍全長約5.6公里。相關經費得以到位，感謝劉建國委員在立法院的支持，農業部將以防災為優先，嚴格控管工程品質，確保設施在關鍵時刻能發揮效用。

陳駿季進一步說明，新虎尾溪別線圳路調度設施與圳路強化工程已於112年11月完成，目前持續推動制水閘門第一、二工區改善工程，內容包括制水閘門改建、靜水池修復及周邊景觀綠化等，預計於明年11月前完工。工程完成後，將可大幅提升水資源調節效率與排洪能力，強化整體防汛韌性。

工程完成後，將可大幅提升水資源調節效率與排洪能力，強化整體防汛韌性。(記者廖承恩翻攝)

劉建國強調，制水閘門全面改善後，不僅能有效降低淹水風險、守護居民生命財產安全，也能穩定農業供水，兼顧防災與產業發展；同時透過改善堤頂環境、串連人行步道，讓防洪設施融入生活空間，成為安心可親的公共建設。他表示，未來將持續以防災為核心，為雲林爭取更多前瞻建設，打造更安全、更有韌性的家園。