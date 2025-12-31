守住血汗錢！張善政表揚桃園阻詐功臣 11月成功攔截732萬詐騙

桃園市長張善政公開表揚114年11月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功7名銀行人員與4名警察。圖：市府提供

桃園市長張善政今（31）日上午主持市政會議，公開表揚114年11月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功7名銀行人員與4名警察同仁，合計攔阻詐騙金額達732萬餘元。張善政表示，近年詐騙手法層出不窮、手段日益翻新，對民眾財產安全造成嚴重威脅，所幸第一線金融從業人員在受理提、匯款業務時，能夠保持高度警覺，細心觀察民眾狀況，並主動關懷、深入詢問，在察覺異狀後即刻通報警方到場協助，展現高度專業素養與社會責任感。同時，也感謝警察同仁第一時間迅速應處、即時介入，有效攔阻詐騙案件，為市民守住辛苦累積的珍貴資產。

7名銀行人員與4名警察同仁合計攔阻詐騙金額達732萬餘元。圖：市府提供

張善政指出，打擊詐騙不僅需要警方的執法能量，更仰賴金融機構第一線人員的敏銳判斷與主動作為。市府將持續深化警銀合作機制，強化即時通報與橫向聯繫，讓警察與金融體系成為防詐最堅實的夥伴，透過即時應變與共同努力，將詐騙造成的損失降到最低，全面守護市民的財產安全。

警察局表示，詐騙防制除持續強化宣導外，更仰賴金融機構與警方密切合作。114年11月期間，共成功攔阻多起特殊重大詐騙案件，其中今日表揚的警銀人員便成功攔詐732萬餘元。警察局將持續發揮打詐桃園隊合作無間的精神，共同攔阻詐騙，防止民眾受害，為市民打造更安心的生活環境。

「桃園市114年11月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」分別為遠東國際商業銀行中壢分行資深專員楊燕嘉、副理劉淑倩、第一商業銀行平鎮分行行員蘇莛芊、副理陳光榮、中國信託商業銀行南中壢分行辦事員盧顥元、襄理林玉茹、合作金庫商業銀行林口分行行員蘇錦銘、中壢分局警員吳駿宏、陳榮華、平鎮分局警員范修睿、龜山分局警員許尚恩。

