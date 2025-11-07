守住非洲豬瘟最關鍵防線 張麗善籲：全面永久禁止廚餘養豬 11

台中市爆發非洲豬瘟後，全國下令禁用廚餘養豬，隨著逐漸解封，廚餘問題再度浮上檯面。雲林縣長張麗善今（7）日表示，這次非洲豬瘟的真正問題，即顯示現行邊境查驗，無法百分百阻絕帶有非洲豬瘟病毒的肉品進入台灣，唯有永久全面禁止廚餘養豬，才能守住最關鍵的防線。

「我不是要替任何人說話！」張麗善表示，她身為全國最大養豬縣的雲林縣長，有必要指出這次非洲豬瘟的真正問題，很明顯現行邊境查驗，無法百分百阻絕帶有非洲豬瘟病毒的肉品進入台灣，唯有永久全面禁止廚餘養豬，才能守住最關鍵的防線。

張麗善說，台中市是一個非常小的養豬的小縣（養豬頭數僅佔全國1.7%），只有8萬頭豬，雲林縣有150幾萬頭豬，現規範無論是邊境管理或是海關加嚴，只要攜帶6公斤以下或是1千美元以下的食品，通通可以規避食品查驗，根本防不勝防。

張麗善進一步說明，全台灣只有8%是吃廚餘的豬，且2千3百萬人的廚餘，怎麼可以叫8%的豬來承擔所有的責任？她強調，如果中央不願下定決心，過一陣子，依舊開放廚餘養豬，今天是台中市出現非洲豬瘟，明天可能是其他縣市。

張麗善認為，只要禁止廚餘養豬，無論在海關或邊境有疏漏，也不會因為廚餘衝擊到養豬產業，也絕對不會影響到所有鄉親的食品安全。她呼籲中央，不要讓這8%吃廚餘的豬綁架防疫政策。禁止8%的豬吃廚餘，絕對比布署大量人力、物力實施邊境查驗更有效益。

