守住非洲豬瘟疫情！ 盧秀燕強調「嚴格防疫將持續」明日起可買到新鮮國產豬

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

非洲豬瘟疫情獲得控制，中央宣布即日起解除活豬禁運，明日凌晨起恢復屠宰與拍賣。台中市長盧秀燕今（6）日強調，非洲豬瘟病毒極具傳播力與高致死率，防疫任務艱鉅，感謝中央災害應變中心第一時間的指導與協助，與市府共同成立前進應變所共同防堵疫情。經過全體防疫人員與養豬戶的努力，疫情已成功控制，今日中午起解除禁運，民眾明日起即可買到新鮮國產豬肉。

盧秀燕說，感謝中央災害應變中心第一時間的指導與協助，與市府共同成立前進應變所共同防堵疫情。經過全體防疫人員與養豬戶的努力，疫情已成功控制。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，這次是中央與地方通力合作防堵疫情，感謝所有防疫人員、市民及產業界的支持，解封不等於防疫工作結束，目前全國一致仍禁止以廚餘養豬，市府針對案例場與案主住家持續監管，學校剩食禁止打包措施再延長一週，確保疫情不復燃，呼籲全民共同遵守管制，守護台灣豬產業安全。

盧秀燕提醒，全國仍持續禁止廚餘養豬，市府也會繼續嚴密監控，案例場與住家仍繼續追蹤；此外，學校營養午餐可恢復使用國產溫體豬，但因台中是疫情所在地，因此剩食禁止打包的措施仍延續一週並密切觀察。另外，也提醒全民包含媒體勿進入屠宰場採訪，市府將統一提供相關畫面，確保現場防疫安全。

