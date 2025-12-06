守住一份思念 中正一警鍥而不捨調電眼用心追查 助女子找回摯友遺物

圖說：臺北市中正第一分局忠孝東路派出所警員李世文、陳霽。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局忠孝東路派出所警員李世文、陳霽日前於巡邏時接獲一名黃姓女子報案，稱於華山文創園區逛街時，不小心遺失一個小錢包，內放有一條綠寶石手鍊，對其意義非凡，經李、陳兩員耐心陪同黃女現地及調閱監視器追查，最終成功尋回乘載深刻回憶的手鍊，深獲民眾感謝。

經了解，當日黃女至華山文創園區散心，離開後前往八德路、金山南路口搭乘計程車，不料上車後才發現自己隨身攜帶的黃色小錢包不見，懷疑可能掉在園區內，由於其遺失的黃色小錢包內放有一條綠寶石手鍊，該手鍊是已故重要朋友生前贈予的紀念品，意義非凡，對她來說象徵著深刻情誼，無可替代，遂心急如焚地折返尋找，並向警方報案協助調閱周邊監視器。員警獲報後立即陪同報案人逐一查看華山園區監視畫面，然而並未發現錢包蹤跡。正當報案人黯然表示「可能找不回來也沒關係」時，員警仍放心不下，返回派出所後主動持續追查，調閱市警局路口監視器比對行經畫面，經耐心追查，員警發現報案人上車時，小錢包實際掉落在人行道上，被一名路過民眾拾起。警方循線調閱周邊監視器與相關資料，順利確認拾得人的身分，並立即聯繫請其拿至派出所，並通知黃女取回，當接過失而復得的手鍊時，喜悅及感動之情溢於言表，感謝警方不放棄、持續追查，替她找回承載深刻回憶的珍貴紀念物。

中正第一分局呼籲，拾得遺失物品應主動送交警方或協助聯繫失主，讓物品能順利物歸原主。中正第一分局也將持續秉持為民服務的精神，只要民眾有需要，警方都會全力協助，守護每一份重要的情感與安全。