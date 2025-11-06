守住6千億門檻！美元強勢壓頂＋拋匯穩盤 10月外匯存底略減27.46億
財經中心／師瑞德報導
10月外匯存底6001.97億美元，月減27.46億；主因美元走強與央行拋匯阻貶。央行重申「雙向調節」維穩；外資持有台股債與存款合計1.1537兆美元，約當存底192%。（）
新台幣10月走弱，央行進場「拋匯阻貶」，連帶使外匯存底月減。央行今（5）日公布，10月底外匯存底為6,001.97億美元，較9月減少27.46億美元。外匯局長蔡烱民說明，10月上旬受中國稀土管制與美國關稅議題影響，台股一度重挫，匯市供需短暫失衡，央行為維持秩序進場調節；同時美元走強、他國貨幣普遍趨貶，也對外匯存底形成壓力。他強調，央行操作一向「雙向調節」，不是外界口中的「只阻升、不阻貶」。
外匯存底回落屬「穩匯成本」
央行指出，10月外匯存底受三因素牽動，投資運用收益、主要貨幣對美元的變動，以及央行為維持市場秩序的進場調節。其中投資收益為正貢獻，但美元指數走升、日圓等主要貨幣大幅貶值，使以非美元計價的資產折算縮水；加上本月調節規模較大，合計使存底月減。蔡烱民表示，10月中上旬（約13日附近）台股回檔、美元需求增強，央行在「另一側」進場，目的在於平抑過度波動，「該阻升會阻升、該阻貶就阻貶」。
關鍵還是美元與資金節奏
對於近期「股市大起大落、匯率不跟」的觀察，蔡烱民回應，新台幣不只看外資，還受廠商結匯／拋匯節奏與美元強弱影響。10月底聯準會（Fed）暗示12月降息機率下降，市場重定價、美元轉強，新台幣自然承壓。他補充，今年5月市場曾因「新台幣將被要求升值」的不實臆測，引發非理性拋匯與外資集中匯入，第二季波動放大；第三季起在央行溝通與調節下，匯市逐步回穩。以數據觀察，7月3日新台幣曾升至28.828元，至11月4日收30.906元，約回貶6.7%，顯示「單向升值預期」已降溫。
央行稱「屬資金常態進出」
截至10月底，外資持有台股與債券（按當日市價），連同新台幣存款餘額，合計折計1兆1,537億美元，約當外匯存底的192%，雙雙創高。外界關切是否衝擊匯市穩定？蔡烱民表示，台股市值走高推升名目規模，經濟與市場體質若穩健，自然吸引資金，「金融市場本來就是資金進進出出，目前看起來沒有問題。」
央行：臆測恐製造單向預期
對於外界以「美國財政部準則」估算央行干預空間、推導本季新台幣仍將升值約2%的說法，央行昨日已發六點聲明駁斥，重申影響匯率因素眾多、難以準確預測，呼籲市場與媒體避免臆測造成單向預期，以維護市場秩序。政策原則上仍由市場供需決定，遇到短期資金大量進出或季節性因素引發的過度波動，央行將依職責進場維持秩序，目標是「動態穩定」。
重點數字一把抓
外匯存底：10月底6,001.97億美元，月減27.46億美元。
外資在台部位：折計1兆1,537億美元，約當外匯存底192%，雙創新高。
匯率區間：7/3 為28.828 元，11/4 收30.906 元，約回貶6.7%。
這次外匯存底回落，本質上是「穩匯成本」與「美元轉強」的合力結果。在AI與半導體資本循環仍旺、外資權重居高的結構下，新台幣的關鍵變數仍是美元走勢與台股波動的互動。央行強調雙向調節，等於對「單邊押注」釋出明確訊號：不是要你猜方向，而是要你尊重波動。
