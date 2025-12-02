守候城市的溫暖力量 新北表揚金志獎志工暨團隊

《圖說》板橋區志願服務協會獲得績優志工團隊。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市今〈2〉日上午在3樓多功能集會廳表揚第15屆金志獎，共有8個志工團隊、50位志工、56位耆心獎（高齡志工）及5位志工督導獲獎。侯友宜市長表示，志工是守候新北市這座404萬人口城市最溫暖的力量，讓社會更祥和。他也鼓勵男性多走來參與志願服務，身體會更健康、更長壽，以免老待在家裡變成「老孤孓」。

侯友宜表示，新北市志工團隊有2,223隊，人數超過19萬，每年累積服務時數更突破2,200萬小時，無論在公部門、社區、偏區、醫療院所、學校、風景區，都能看見志工服務的身影。他了解志工的男女比只有3比7，開玩笑說為何女性較長壽，就是因為有出來當志工，鼓勵太太要揪先生走出來，只要走出來就賺到了健康。也可以將對家庭的愛，轉為對這塊土地的愛。

廣告 廣告

《圖說》三位分享的績優志工 右起陳守德、永冶典子、林映松。〈社會局提供〉

社會局長李美珍指出，獲得績優志工團隊，包含部北醫院、鶯歌陶博館、新北市文史學會、樹林地政所、勞工局、海山高中、新北市輕器械健身舞藝協會和板橋區志願服務協會等團隊。無論個人或團隊，都在各領域展現服務的熱誠，感謝志工夥伴們無私的奉獻與付出。

榮獲績優志工督導的陳守德，坦言是受到太太的影響而加入志願服務。他原本有事業，因身體因素而收業，但看到太太當志工每天都很開心，因此也加入板橋區志願服務協會，為獨居長者開始送餐及電話問安，目前是協會的靈魂人物，每次活動會透過社群分享。他表示只要身體可以，會持續服務下去。

《圖說》永和民權社區在表揚前表演牛犁上菜秀。〈社會局提供〉

新店區的永冶典子於84年嫁來台灣，先生從事室內設計，育有2子，她因學習中文而與大豐國小夜補校老師結緣，學校成立國際文教中心，她擔任新住民關懷員，迄今服務17年。

她說在日本有一個妹妹，但在台灣卻有許多妹妹，因為許多她陪伴服務的新住民都叫她姊姊。她總結當志工的心得是「付出就是收穫、堅持就是力量！」

《圖說》新北市第15屆金志獎志工暨團隊表揚。〈社會局提供〉

榮獲耆心獎的泰山區林映松現年81歲，服務年資超過二十年。他說，現任副市長劉和然在當泰山義學國中校長時，有成立美寧娃娃社團，鼓勵學生學習製作芭比娃娃，而他是泰山娃娃館唯一的男性娃娃衣製作員，他會教學生縫製娃娃衣服，從素人、時尚到新娘都有。他許多精緻作品也在娃娃館中展示，也會幫忙導覽。